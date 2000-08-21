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Раздел: Курьезы  
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Заботливый парень сделал пьяную возлюбленную звездой Сети

Заботливый парень сделал пьяную возлюбленную звездой СетиПарень устроил спящей девушке "СПА".

Девушка-пилот Шаника Сильверио из Филиппин уснула после вечеринки, где немного выпила, а ее парень решил сфотографировать спящую возлюбленную, сделав ее звездой, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Девушка настолько впечатлилась работой своего возлюбленного, что опубликовала фото в Twitter, и они вскоре стали вирусными.

Парень решил позаботиться об уставшей девушке и сделал ей все нужные процедуры, которые она обычно выполняет сама перед сном.

Он не просто уложил девушку в постель, но и протер ей кожу тоником, нанес увлажняющий крем и крем для кожи вокруг глаз.

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Кроме того, он решил позаботиться о ногтях на ногах девушки, что привело социальные сети в восторг.

Заботливый парень сделал пьяную возлюбленную звездой Сети
Заботливый парень сделал пьяную возлюбленную звездой Сети
Заботливый парень сделал пьяную возлюбленную звездой Сети
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 Теги: пьяная, прикол

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Сегодня, 12:07 » Автор: Анна Мартынова
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