Раздел: Курьезы
Улыбаемся: подборка свежих анекдотов на все случаи жизни
Как тут не смеяться.
Положительные эмоции важны для человека, поэтому необходимо регулярно пополнять хорошее настроение веселыми анекдотами. Мы подготовили отборную порцию шуток на 27 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
***
Обидно, когда побрызгался дезодорантом "Защита 24 часа", вышел на улицу, а тебе сразу же вломили.
***
- Клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды?
- Клянусь, жирная женщина с усиками.
***
"Семеро одного не ждут", - сказали медсестры и начали операцию без хирурга.
***
- Ребята, я очень есть хочу!
- Да мне для Сереги ничего не жалко! Да я для него последнюю рубашку... Серега, рубашку жрать будешь?!..
***
Украина - это когда чиновник пилит лучше, чем плотник.
***
Что-то меня напрягает этот бородатый мужик, который начал строить корабль у меня во дворе во время дождя…
***
На въезде в Одессу патрульный останавливает авто:
- Почему нарушаете?
- Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!
***
Зачем принимать нapкотики после 40 лет, когда можно просто резко встать.
***
В провинциальных парикмахерских висят плакаты с такими прическами, за которые в провинциальном городе могут и убить.
***
Зашел в загсе в туалет. На окнах - решетки.
Все, гады, предусмотрели!..
***
После того как матерные слова стали заменять в печати звездочками, меня начал напрягать коньяк.
***
В набитом под завязку вагоне метро.
- Молодой человек, может быть вы в другое место свою руку пристроите?!
- Да я бы с удовольствием, но как-то стесняюсь...
***
Не знаю, как у нас рассчитывали прожиточный минимум, но мой кот, весящий 6 кг, реально за месяц прожирает больше.
***
Не бывает безвыходных положений.
Даже из мясорубки есть выход.
Даже много!
***
Лучший ответ на вопрос "Кто ж тебе в старости подаст стакан воды?!": "Дворецкий".
***
Техас после разрушительного урагана выглядит, как Киев после Дня города.
***
- Люся, а твой новый парень находчивый?
- Да! Когда сосед свою собаку забыл покормить, будучи в запое, она дико выла и нам мешала. Он ее пельменями обстрелял из рогатки, собака поела и замолчала.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
***
Должно быть, где-то есть тайные курсы, где женщин учат покупать только ту обувь, которая натирает ноги; платья, глядя на которые они в ужасе думают, что нечего надеть; и солнцезащитные очки, используемые исключительно в качестве ободка для волос.
Положительные эмоции важны для человека, поэтому необходимо регулярно пополнять хорошее настроение веселыми анекдотами. Мы подготовили отборную порцию шуток на 27 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
***
Обидно, когда побрызгался дезодорантом "Защита 24 часа", вышел на улицу, а тебе сразу же вломили.
***
- Клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды?
- Клянусь, жирная женщина с усиками.
***
"Семеро одного не ждут", - сказали медсестры и начали операцию без хирурга.
***
- Ребята, я очень есть хочу!
- Да мне для Сереги ничего не жалко! Да я для него последнюю рубашку... Серега, рубашку жрать будешь?!..
***
Украина - это когда чиновник пилит лучше, чем плотник.
***
Что-то меня напрягает этот бородатый мужик, который начал строить корабль у меня во дворе во время дождя…
***
На въезде в Одессу патрульный останавливает авто:
- Почему нарушаете?
- Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!
***
Зачем принимать нapкотики после 40 лет, когда можно просто резко встать.
***
В провинциальных парикмахерских висят плакаты с такими прическами, за которые в провинциальном городе могут и убить.
***
Зашел в загсе в туалет. На окнах - решетки.
Все, гады, предусмотрели!..
***
После того как матерные слова стали заменять в печати звездочками, меня начал напрягать коньяк.
***
В набитом под завязку вагоне метро.
- Молодой человек, может быть вы в другое место свою руку пристроите?!
- Да я бы с удовольствием, но как-то стесняюсь...
***
Не знаю, как у нас рассчитывали прожиточный минимум, но мой кот, весящий 6 кг, реально за месяц прожирает больше.
***
Не бывает безвыходных положений.
Даже из мясорубки есть выход.
Даже много!
***
Лучший ответ на вопрос "Кто ж тебе в старости подаст стакан воды?!": "Дворецкий".
***
Техас после разрушительного урагана выглядит, как Киев после Дня города.
***
- Люся, а твой новый парень находчивый?
- Да! Когда сосед свою собаку забыл покормить, будучи в запое, она дико выла и нам мешала. Он ее пельменями обстрелял из рогатки, собака поела и замолчала.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
***
Должно быть, где-то есть тайные курсы, где женщин учат покупать только ту обувь, которая натирает ноги; платья, глядя на которые они в ужасе думают, что нечего надеть; и солнцезащитные очки, используемые исключительно в качестве ободка для волос.
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