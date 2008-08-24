Раздел: Курьезы
Сеть развеселили российские пенсионерки, уничтожившие «вражескую» технику Apple
Ролик набирает популярность.
В ответ на антироссийские санкции, бабушки из “Отрядов Путина” с помощью огня и Маузера уничтожили технику Apple и чуть не устроили взрыв, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Соответствующее видео появилось на их ютюб-канале.
С криком “Не нужна нам американская продукция!” одна из бабушек с размаху разбивает IPad об землю, после чего, она окончательно уничтожает планшет с помощью пистолета Маузера, который другая пенсионерка заботливо достала из своей сумочки.
После слов “Пусть народ Америки посмотрит, что мы можем с ними сделать”, собравшиеся пенсионерки сжигают в ведре гаджеты Apple.
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Однако, вскоре “огонь инквизиции” был потушен, потому что одна из пенсионерок видимо вспомнила, что батареии в смартфонах и планшетах могут взорваться из-за очень высокой температуры.
В ответ на антироссийские санкции, бабушки из “Отрядов Путина” с помощью огня и Маузера уничтожили технику Apple и чуть не устроили взрыв, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Соответствующее видео появилось на их ютюб-канале.
С криком “Не нужна нам американская продукция!” одна из бабушек с размаху разбивает IPad об землю, после чего, она окончательно уничтожает планшет с помощью пистолета Маузера, который другая пенсионерка заботливо достала из своей сумочки.
После слов “Пусть народ Америки посмотрит, что мы можем с ними сделать”, собравшиеся пенсионерки сжигают в ведре гаджеты Apple.
Читайте также: «Мама на вырост купила»: Климкин насмешил соцсети джинсами не по размеру
Однако, вскоре “огонь инквизиции” был потушен, потому что одна из пенсионерок видимо вспомнила, что батареии в смартфонах и планшетах могут взорваться из-за очень высокой температуры.
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