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Раздел: Курьезы  
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Сеть развеселили российские пенсионерки, уничтожившие «вражескую» технику Apple

Сеть развеселили российские пенсионерки, уничтожившие «вражескую» технику AppleРолик набирает популярность.

В ответ на антироссийские санкции, бабушки из “Отрядов Путина” с помощью огня и Маузера уничтожили технику Apple и чуть не устроили взрыв, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

Соответствующее видео появилось на их ютюб-канале.

С криком “Не нужна нам американская продукция!” одна из бабушек с размаху разбивает IPad об землю, после чего, она окончательно уничтожает планшет с помощью пистолета Маузера, который другая пенсионерка заботливо достала из своей сумочки.

После слов “Пусть народ Америки посмотрит, что мы можем с ними сделать”, собравшиеся пенсионерки сжигают в ведре гаджеты Apple.

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Однако, вскоре “огонь инквизиции” был потушен, потому что одна из пенсионерок видимо вспомнила, что батареии в смартфонах и планшетах могут взорваться из-за очень высокой температуры.

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 Теги: Apple, пенсионерки

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Сегодня, 16:52 » Автор: Анна Мартынова
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