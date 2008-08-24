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Раздел: Курьезы  
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Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права

Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские праваОни опасны для окружающих.

«Да как ему вообще права дали?!» - возмущается водитель, пассажир или пешеход. На дорогах можно встретить очень странных людей, чей инстинкт самосохранения, кажется, ушел в спячку. Если увидеть, какие ситуации случаются, можно быть готовым уже ко всему, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли примеры нелогичного и порой безрассудного поведения водителей транспортных средств.

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Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
Уморительные фотки людей, у которых надо отобрать водительские права
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 Теги: права, водители

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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