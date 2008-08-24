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Раздел: Курьезы  
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Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах

Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах Только хорошие новости.

В этот последний понедельник лета мы решили преподнести своим читателям порцию именно тех новостей, которые мы с вами заслужили (а вероятней всего мы были очень хорошими мальчиками и девочками), передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Это просто хорошие, добрые новости, которые противостоят той дичи, которая льется с экрана телевизора. И нам они очень нравятся.

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Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
Смех, да и только: если бы в новостях рассказывали лишь о потешных питомцах
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 Теги: питомцы, новости

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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