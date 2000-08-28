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Раздел: Курьезы  
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Свежие анекдоты для тех, кто любит заканчивать день на позитиве

Свежие анекдоты для тех, кто любит заканчивать день на позитиве Заряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов

Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

Свежие анекдоты для тех, кто любит заканчивать день на позитиве
Свежие анекдоты для тех, кто любит заканчивать день на позитиве
Свежие анекдоты для тех, кто любит заканчивать день на позитиве
Свежие анекдоты для тех, кто любит заканчивать день на позитиве

Свежие анекдоты для тех, кто любит заканчивать день на позитиве
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 Теги: анекдоты, юмор

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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