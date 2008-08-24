Раздел: Курьезы
Находчивые воры оставили деревянные винтовки на месте украденных
Полиция Парагвая опозорилась.
24 августа полиция Парагвая объявила, что неизвестные ограбили арсенал в городе Капиата и похитили 42 автоматические винтовки FN FAL, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Чтобы скрыть пропажу, воры заменили их на игрушечные реплики из дерева и пластика.
Автоматы сдали в арсенал, потому что их заменили более современным оружием. Но в 2017 году парагвайские власти заметили, что несколько FN FAL появились на чёрном рынке.
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Полиция начала расследование и в ходе проверок обнаружила замену винтовок на подделки. Местные СМИ назвали произошедшее «самым позорным скандалом» в истории полиции Парагвая.
24 августа полиция Парагвая объявила, что неизвестные ограбили арсенал в городе Капиата и похитили 42 автоматические винтовки FN FAL, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Чтобы скрыть пропажу, воры заменили их на игрушечные реплики из дерева и пластика.
Автоматы сдали в арсенал, потому что их заменили более современным оружием. Но в 2017 году парагвайские власти заметили, что несколько FN FAL появились на чёрном рынке.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Полиция начала расследование и в ходе проверок обнаружила замену винтовок на подделки. Местные СМИ назвали произошедшее «самым позорным скандалом» в истории полиции Парагвая.
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