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Раздел: Курьезы  
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Находчивые воры оставили деревянные винтовки на месте украденных

Находчивые воры оставили деревянные винтовки на месте украденныхПолиция Парагвая опозорилась.

24 августа полиция Парагвая объявила, что неизвестные ограбили арсенал в городе Капиата и похитили 42 автоматические винтовки FN FAL, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

Чтобы скрыть пропажу, воры заменили их на игрушечные реплики из дерева и пластика.

Автоматы сдали в арсенал, потому что их заменили более современным оружием. Но в 2017 году парагвайские власти заметили, что несколько FN FAL появились на чёрном рынке.

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Полиция начала расследование и в ходе проверок обнаружила замену винтовок на подделки. Местные СМИ назвали произошедшее «самым позорным скандалом» в истории полиции Парагвая.
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 Теги: винтовки, воры

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Сегодня, 18:17 » Автор: Анна Мартынова
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