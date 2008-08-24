Сеть в восторге от блюза на пианино в исполнении собаки

Ирландский сеттер Элмо покорит и вас.



Житель финского города Вааса Päivi Joensuu привел домашнего питомца, ирландского сеттера по кличке Элмо, на свое рабочее место – в местный магазин музыкальных инструментов, передает



Пес, по всей видимости уже не первый раз посещающий магазин, сразу же занялся любимым делом. Он проверил свой вокальный диапазон, подвывая в такт импровизированной мелодии, а заодно оценил настройку выставленного на продажу инструмента.



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По словам владельца одаренного пса, уже будучи щенком, Элмо отличался любовью к музицированию, теперь он имеет многочисленных поклонников своего таланта.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Житель финского города Вааса Päivi Joensuu привел домашнего питомца, ирландского сеттера по кличке Элмо, на свое рабочее место – в местный магазин музыкальных инструментов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии Пес, по всей видимости уже не первый раз посещающий магазин, сразу же занялся любимым делом. Он проверил свой вокальный диапазон, подвывая в такт импровизированной мелодии, а заодно оценил настройку выставленного на продажу инструмента.По словам владельца одаренного пса, уже будучи щенком, Элмо отличался любовью к музицированию, теперь он имеет многочисленных поклонников своего таланта.



