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Путин дал новый повод для смешных фотожаб

Путин дал новый повод для смешных фотожабПутина поместили в известные всем фильмы.

В понедельник, 27 августа, на сайте Кремля появился фотоотчёт о выходных президента России Владимира Путина, которые он провёл на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и главой ФСБ Александром Бортниковым, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Так, на снимках глава РФ путешествует по горам, катается на картере, смотрит в бинокль и внимательно изучает траву в Енисейском лесу.

Отмечается, что кадры крайне быстро стали основой для фотожаб в популярных российских пабликах.

Президента России поместили в известные всем фильмы «Железный человек», «Люди в чёрном» и «Горбатая гора», игры Skyrim и DayZ, а также в мем «плоти нологи» - только на этот раз без камней.

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Самой популярной идеей для фотожаб стало совмещение президента России с орущим ковбоем из клипа-мема на популярную песню Big Enough.

Путин дал новый повод для смешных фотожаб
Путин дал новый повод для смешных фотожаб
Путин дал новый повод для смешных фотожаб
Путин дал новый повод для смешных фотожаб
Путин дал новый повод для смешных фотожаб
Путин дал новый повод для смешных фотожаб
Путин дал новый повод для смешных фотожаб
Путин дал новый повод для смешных фотожаб
Путин дал новый повод для смешных фотожаб
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 Теги: Путин, фотожабы

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Сегодня, 11:02 » Автор: Анна Мартынова
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