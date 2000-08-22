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Раздел: Курьезы  
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Кот одним ударом заставил тюленя «капитулировать»

Кот одним ударом заставил тюленя «капитулировать»Второй удар и вовсе расстроил тюленя.

Случайные прохожие сняли на видео стычку кота и тюленя. На кадрах видно, как кот подходит к ластоногому и бьет его лапой по морде. Тюлень решает не вступать в драку и просто откатывается подальше, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.

Видео в Twitter выложила пользователь Molly_Cats.

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"Это нападение!" - подписала он ролик.

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 Теги: кот, тюлень

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Сегодня, 16:02 » Автор: Анна Мартынова
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