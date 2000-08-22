Раздел: Курьезы
Кот одним ударом заставил тюленя «капитулировать»
Второй удар и вовсе расстроил тюленя.
Случайные прохожие сняли на видео стычку кота и тюленя. На кадрах видно, как кот подходит к ластоногому и бьет его лапой по морде. Тюлень решает не вступать в драку и просто откатывается подальше, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
Видео в Twitter выложила пользователь Molly_Cats.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
"Это нападение!" - подписала он ролик.
Случайные прохожие сняли на видео стычку кота и тюленя. На кадрах видно, как кот подходит к ластоногому и бьет его лапой по морде. Тюлень решает не вступать в драку и просто откатывается подальше, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
Видео в Twitter выложила пользователь Molly_Cats.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
"Это нападение!" - подписала он ролик.
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