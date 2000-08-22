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Раздел: Курьезы  
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«После меня – хоть потоп»: Путин оконфузился с известным выражением

«После меня – хоть потоп»: Путин оконфузился с известным выражением Путин перепутал цитаты французских королей.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам ошибся в авторстве фразы "После меня - хоть потоп", передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Путин заявил, что это "известный принцип короля-солнца Людовика XIV".

При этом различными словарями эта фраза приписывается маркизе де Помпадур и была произнесена Людовиком XV.

Так в Энциклопедическом словаре 1890 года (стр. 930) сообщается, что фраза «Апре ну ле делюж» (Après nous le déluge - фр.) была впервые произнесена Людовиком XV, когда он узнал о неудачном сражении при Росбахе в 1757 году.

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Словарь культурных отсылок в современном французском языке(стр. 43) также приписывает эту фразу Людовику XV.
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 Теги: Путин, конфуз

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Сегодня, 17:21 » Автор: Анна Мартынова
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