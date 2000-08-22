«После меня – хоть потоп»: Путин оконфузился с известным выражением

Путин перепутал цитаты французских королей.



Президент России Владимир Путин в ходе выступления на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам ошибся в авторстве фразы "После меня - хоть потоп", передает



Путин заявил, что это "известный принцип короля-солнца Людовика XIV".



При этом различными словарями эта фраза приписывается маркизе де Помпадур и была произнесена Людовиком XV.



Так в Энциклопедическом словаре 1890 года (стр. 930) сообщается, что фраза «Апре ну ле делюж» (Après nous le déluge - фр.) была впервые произнесена Людовиком XV, когда он узнал о неудачном сражении при Росбахе в 1757 году.



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Словарь культурных отсылок в современном французском языке(стр. 43) также приписывает эту фразу Людовику XV.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Президент России Владимир Путин в ходе выступления на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам ошибся в авторстве фразы "После меня - хоть потоп", передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН Путин заявил, что это "известный принцип короля-солнца Людовика XIV".При этом различными словарями эта фраза приписывается маркизе де Помпадур и была произнесена Людовиком XV.Так в Энциклопедическом словаре 1890 года (стр. 930) сообщается, что фраза «Апре ну ле делюж» (Après nous le déluge - фр.) была впервые произнесена Людовиком XV, когда он узнал о неудачном сражении при Росбахе в 1757 году.Словарь культурных отсылок в современном французском языке(стр. 43) также приписывает эту фразу Людовику XV.



