» » Жгучая, как бабуля: McDonald’s посвятил забавную рекламу курочке
Раздел: Курьезы  
0

Жгучая, как бабуля: McDonald’s посвятил забавную рекламу курочке

Жгучая, как бабуля: McDonald’s посвятил забавную рекламу курочке Сняли серию роликов.

McDonald’s снял рекламу, где две бабушки благопристойного вида сидят в светлой гостиной и занимаются обычными делами: вязание и чтение газет. На протяжении ролика одна из героинь рассказывает, почему ей нравится новая курочка Sweet ’N’ Spicy: «Может быть, потому, что она сладкая, как я. Может быть, потому, что она острая - как я», передает Хроника.инфо со ссылкой на sostav.ua.

В конце видео бабушки перемещаются во двор дома, где любуются молодым садовником. На нем надет только что связанный свитер, который подчеркивает его накачанные руки. Ролик завершается фразой, что в новой курочке от McDonald’s поддерживается идеальный баланс остроты и сладости, как у бабули.

Читайте также: "Опасная русская бабуля" и другие веселые демотиваторы

В рамках кампании снята серия роликов, где бабушка отвечает на вопросы зрителей и дает советы вроде: «Я уверена, вы сможете помочь своей девушке полюбить вашу футбольную команду. Если нет - у меня есть свободная внученька».

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: McDonald’s, реклама

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
     354
     0

Похожие новости по теме

Сеть повеселила реакция бабушки, впервые воспользовавшейся интернет-доставкой Сеть повеселила реакция бабушки, впервые воспользовавшейся интернет-доставкой

Бабушка организовала бесплатную "рекламу".

Красиво жить не запретишь: парень слетал в McDonald's на вертолете Красиво жить не запретишь: парень слетал в McDonald's на вертолете

Мужчина улетел, забрав заказ из McDonald’s.

«Мсбургернаш»: в Интернете смеются над «отжатым» в Луганске McDonald's «Мсбургернаш»: в Интернете смеются над «отжатым» в Луганске McDonald's

Пользователи потешаются над новым фастфудом.

"Опасная русская бабуля" и другие веселые демотиваторы

Отсутствие логики, как жизненный принцип.

Россиянин надеется «вытрясти» из McDonald's 100 тысяч за поврежденный палец Россиянин надеется «вытрясти» из McDonald's 100 тысяч за поврежденный палец

Гражданин повредил палец, придвигая стул.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх