Раздел: Курьезы
Жгучая, как бабуля: McDonald’s посвятил забавную рекламу курочке
Сняли серию роликов.
McDonald’s снял рекламу, где две бабушки благопристойного вида сидят в светлой гостиной и занимаются обычными делами: вязание и чтение газет. На протяжении ролика одна из героинь рассказывает, почему ей нравится новая курочка Sweet ’N’ Spicy: «Может быть, потому, что она сладкая, как я. Может быть, потому, что она острая - как я», передает Хроника.инфо со ссылкой на sostav.ua.
В конце видео бабушки перемещаются во двор дома, где любуются молодым садовником. На нем надет только что связанный свитер, который подчеркивает его накачанные руки. Ролик завершается фразой, что в новой курочке от McDonald’s поддерживается идеальный баланс остроты и сладости, как у бабули.
Читайте также: "Опасная русская бабуля" и другие веселые демотиваторы
В рамках кампании снята серия роликов, где бабушка отвечает на вопросы зрителей и дает советы вроде: «Я уверена, вы сможете помочь своей девушке полюбить вашу футбольную команду. Если нет - у меня есть свободная внученька».
McDonald’s снял рекламу, где две бабушки благопристойного вида сидят в светлой гостиной и занимаются обычными делами: вязание и чтение газет. На протяжении ролика одна из героинь рассказывает, почему ей нравится новая курочка Sweet ’N’ Spicy: «Может быть, потому, что она сладкая, как я. Может быть, потому, что она острая - как я», передает Хроника.инфо со ссылкой на sostav.ua.
В конце видео бабушки перемещаются во двор дома, где любуются молодым садовником. На нем надет только что связанный свитер, который подчеркивает его накачанные руки. Ролик завершается фразой, что в новой курочке от McDonald’s поддерживается идеальный баланс остроты и сладости, как у бабули.
Читайте также: "Опасная русская бабуля" и другие веселые демотиваторы
В рамках кампании снята серия роликов, где бабушка отвечает на вопросы зрителей и дает советы вроде: «Я уверена, вы сможете помочь своей девушке полюбить вашу футбольную команду. Если нет - у меня есть свободная внученька».
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