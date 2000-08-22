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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой

Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой Они выглядят очаровательно.

Иногда в офисах компаний можно встретить нетипичных четвероногих сотрудников, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Коты и собаки могут также работать полный рабочий день. Или, по крайней мере, делать вид

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Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
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 Теги: животные, работа

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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