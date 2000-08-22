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Раздел: Курьезы  
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Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках

Чересчур эмоциональные животные в прикольных фоткахПозитив на сон грядущий.

Известно, что эмоции могут испытывать не только люди, но и братья наши меньшие. И порой им удается даже заразить нас своей радостью или грустью. Взгляните на эту подборку - в ней вся гамма настроений, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Перед вами фотографии, которые совершенно точно заставят улыбнуться.

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Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
Чересчур эмоциональные животные в прикольных фотках
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 Теги: животные, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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