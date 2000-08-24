Раздел: Курьезы
Сеть насмешил «Терминатор» в российских реалиях
Ролики были сняты в России.
В соцсетях пользователи активно распространяют "трейлер нового российского фильма". Неизвестные при помощи видеомонтажа наложили звуковую дорожку из "Терминатора" на подборку коротких роликов, снятых в РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Трейлер" на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ с ником Анатолий Штефан Штирлиц. Всего за несколько часов запись просмотрели около 3000 человек, а сделали репост - более 200.
"Слезы на глазах!" - прокомментировал ролик автор поста.
Кадры под озвучку подбирались с максимальным соответствием. К примеру, во время реплики: "Выходи быстро" в видео показывается конфликт на дороге, когда мужчина вытягивает своего оппонента из авто прямо на проезжей части.
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Звуки стрельбы сопровождаются видеорядом разных "фейлов", когда стрелки не могли справится с оружием и просто падали, а монологи - удачно подобранными лицами людей.
В соцсетях пользователи активно распространяют "трейлер нового российского фильма". Неизвестные при помощи видеомонтажа наложили звуковую дорожку из "Терминатора" на подборку коротких роликов, снятых в РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Трейлер" на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ с ником Анатолий Штефан Штирлиц. Всего за несколько часов запись просмотрели около 3000 человек, а сделали репост - более 200.
"Слезы на глазах!" - прокомментировал ролик автор поста.
Кадры под озвучку подбирались с максимальным соответствием. К примеру, во время реплики: "Выходи быстро" в видео показывается конфликт на дороге, когда мужчина вытягивает своего оппонента из авто прямо на проезжей части.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Звуки стрельбы сопровождаются видеорядом разных "фейлов", когда стрелки не могли справится с оружием и просто падали, а монологи - удачно подобранными лицами людей.
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