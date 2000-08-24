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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешил «Терминатор» в российских реалиях

Сеть насмешил «Терминатор» в российских реалиях Ролики были сняты в России.

В соцсетях пользователи активно распространяют "трейлер нового российского фильма". Неизвестные при помощи видеомонтажа наложили звуковую дорожку из "Терминатора" на подборку коротких роликов, снятых в РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

"Трейлер" на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ с ником Анатолий Штефан Штирлиц. Всего за несколько часов запись просмотрели около 3000 человек, а сделали репост - более 200.

"Слезы на глазах!" - прокомментировал ролик автор поста.

Кадры под озвучку подбирались с максимальным соответствием. К примеру, во время реплики: "Выходи быстро" в видео показывается конфликт на дороге, когда мужчина вытягивает своего оппонента из авто прямо на проезжей части.

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Звуки стрельбы сопровождаются видеорядом разных "фейлов", когда стрелки не могли справится с оружием и просто падали, а монологи - удачно подобранными лицами людей.

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 Теги: Терминатор, прикол

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Сегодня, 12:10 » Автор: Анна Мартынова
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