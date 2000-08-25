Раздел: Курьезы
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Они любят дарить ласку.
Пропитанные добром снимки собачников со своими любимыми домашними питомцами. Как сказал однажды Илья Ильф: "Собака так предана, что даже не веришь, что человек заслуживает такой любви". Они чувствуют, когда мы счастливы, а когда грустим, понимают интонацию нашего голоса и выражение лица. Собаки знают, когда мы больны и подавлены, и готовы сделать всё, лишь бы любимый человек снова улыбался. Мы собрали фотодоказательства того, что любовь и преданность собаки дороже всех сокровищ мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Пропитанные добром снимки собачников со своими любимыми домашними питомцами. Как сказал однажды Илья Ильф: "Собака так предана, что даже не веришь, что человек заслуживает такой любви". Они чувствуют, когда мы счастливы, а когда грустим, понимают интонацию нашего голоса и выражение лица. Собаки знают, когда мы больны и подавлены, и готовы сделать всё, лишь бы любимый человек снова улыбался. Мы собрали фотодоказательства того, что любовь и преданность собаки дороже всех сокровищ мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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