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Раздел: Курьезы  
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Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев

Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев Они любят дарить ласку.

Пропитанные добром снимки собачников со своими любимыми домашними питомцами. Как сказал однажды Илья Ильф: "Собака так предана, что даже не веришь, что человек заслуживает такой любви". Они чувствуют, когда мы счастливы, а когда грустим, понимают интонацию нашего голоса и выражение лица. Собаки знают, когда мы больны и подавлены, и готовы сделать всё, лишь бы любимый человек снова улыбался. Мы собрали фотодоказательства того, что любовь и преданность собаки дороже всех сокровищ мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
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 Теги: собаки, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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