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Раздел: Курьезы  
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Только позитив: свежая порция отличных анекдотов

Только позитив: свежая порция отличных анекдотов Заряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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