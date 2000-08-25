Раздел: Курьезы
Соцсети с юмором отреагировали на попытки Путина «смягчить» пенсионную реформу
Соцсети бурно обсуждают речь Путина.
Президент РФ Владимир Путин во время своего ежегодного отчета перед гражданами заявил, что намерен "смягчить" повышение пенсионного возраста для женщин, подняв его до 60 вместо 63 лет. Это вызвало немалый ажиотаж в сети.
"Стадо заплатит по полной" - реакция соцсетей на речь Путина, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Пользователи не оставили без внимания полную беспомощность российского лидера при решении сложных проблем, а также возмутились тем, что "добрый царь" делает россиянам подачки.
"Общий вывод по итогам эпохального телеобращения простой. Когда нужно не мультики с ракетой показывать, а реальные сложные проблемы решать, Путин со всей своей миллионной армией советников и чиновников абсолютно беспомощен", - пишет блогер Преображенский в Twitter.
"Так и запишем: не пенсионный дефолт, а "развитие пенсионной системы", - заявил блогер Саша Сотник.
"Чекист Володя симметрично ответил на американские санкции - влепил "пятерочку" поголовью одичалых. Теперь стадо не только включенj в "победы" режима, но и заплатит за них по полной", - отметил Юрий Карин.
"Опять бояре плохие, царь хороший. Путин решил смягчить пенсионную реформу. Женщины, например, будут выходить на пенсию в 60 лет вместо 63. Правда, наши с вами деньги все равно заберут", - пишут в МБХ Медиа.
"Так и было задумано, добрый царь", - заявил пользователь с ником Санкция.
"В подачках не нуждаемся!" - сообщил Alex Schlösser.
"Путин - все", - подчеркнул Андрей Зозуля.
"Чего-то приуныл", - комментирует блогер Mikhail Golub внешний вид Путина во время телеобращения к россиянам.
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Интересно, что ранее Путин предложил рекордно повысить пенсионный возраст. Предусматривалось введение с 2019 года переходного периода, чтобы шаг за шагом достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.
Президент РФ Владимир Путин во время своего ежегодного отчета перед гражданами заявил, что намерен "смягчить" повышение пенсионного возраста для женщин, подняв его до 60 вместо 63 лет. Это вызвало немалый ажиотаж в сети.
"Стадо заплатит по полной" - реакция соцсетей на речь Путина, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Пользователи не оставили без внимания полную беспомощность российского лидера при решении сложных проблем, а также возмутились тем, что "добрый царь" делает россиянам подачки.
"Общий вывод по итогам эпохального телеобращения простой. Когда нужно не мультики с ракетой показывать, а реальные сложные проблемы решать, Путин со всей своей миллионной армией советников и чиновников абсолютно беспомощен", - пишет блогер Преображенский в Twitter.
"Так и запишем: не пенсионный дефолт, а "развитие пенсионной системы", - заявил блогер Саша Сотник.
"Чекист Володя симметрично ответил на американские санкции - влепил "пятерочку" поголовью одичалых. Теперь стадо не только включенj в "победы" режима, но и заплатит за них по полной", - отметил Юрий Карин.
"Опять бояре плохие, царь хороший. Путин решил смягчить пенсионную реформу. Женщины, например, будут выходить на пенсию в 60 лет вместо 63. Правда, наши с вами деньги все равно заберут", - пишут в МБХ Медиа.
"Так и было задумано, добрый царь", - заявил пользователь с ником Санкция.
"В подачках не нуждаемся!" - сообщил Alex Schlösser.
"Путин - все", - подчеркнул Андрей Зозуля.
"Чего-то приуныл", - комментирует блогер Mikhail Golub внешний вид Путина во время телеобращения к россиянам.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Интересно, что ранее Путин предложил рекордно повысить пенсионный возраст. Предусматривалось введение с 2019 года переходного периода, чтобы шаг за шагом достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.
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