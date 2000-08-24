» » Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Раздел: Курьезы  
0

Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»

Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»Как тут не смеяться.

Информационное пространство Украины наводнила политическая реклама, и украинцы не прекращают шутить по поводу нелепых обещаний кандидатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Киевский дизайнер Денис Грицфельдт еще в 2015 году опубликовал в своём Facebook серию плакатов, где вместо участников предвыборной гонки, изобразил героев сериала «Игра престолов», но плакаты не утратили своей актуальности и сейчас.

Каждый постер сопровождается каким-либо политическим лозунгом, подходящим под характер персонажа. Налицо визуальное сходство с предвыборной агитацией украинских партий.

К примеру, на баннере с изображением Неда Старка значится призыв «Отопление - в каждый дом». Серсея Ланистер с плаката говорит «Юг наш!», а Кхал Дрого: «Кочевая община. Стране нужен новый жеребец!». Арья Старк у дизайнера представляет объединение «Дети за будущее», а Тирион Ланистер - политическую группировку «Большие дела».

Читайте также: Девочка создала популярный мем, придумав странный способ нарисовать кота

«Каждый день смотрю в их глаза на билбордах и вот наконец понял, что они мне напоминают», - написал Грицфельдт, комментируя публикацию. Пользователи соцсетей с восторгом восприняли данную аналогию.

Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Игра Престолов, политики

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:20 » Автор: Анна Мартынова
     273
     0

Похожие новости по теме

Девочка создала популярный мем, придумав странный способ нарисовать кота Девочка создала популярный мем, придумав странный способ нарисовать кота

Рисунок пользователям сети понравился.

Лучшие демотиваторы, посвященные Лучшие демотиваторы, посвященные "Игре престолов"

Популярность этого сериала просто зашкаливает.

"Девочка стала никем": в Интернете высмеяли образование в "ДНР"

Счастливой обладательницей "деплома" "республки" стала героиня телесаги "Игра престолов" Арья Старк.

В Болгарии люди тоже смеются над предвыборной агитацией В Болгарии люди тоже смеются над предвыборной агитацией

Вы захотите, чтобы эта подборка кандидатов никогда не кончалась.

Претендентами на выборы в Украине стали герои сериала «Игры престолов» Претендентами на выборы в Украине стали герои сериала «Игры престолов»

Веселые билборды с партиями-кандидатами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх