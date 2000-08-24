Раздел: Курьезы
Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
Как тут не смеяться.
Информационное пространство Украины наводнила политическая реклама, и украинцы не прекращают шутить по поводу нелепых обещаний кандидатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Киевский дизайнер Денис Грицфельдт еще в 2015 году опубликовал в своём Facebook серию плакатов, где вместо участников предвыборной гонки, изобразил героев сериала «Игра престолов», но плакаты не утратили своей актуальности и сейчас.
Каждый постер сопровождается каким-либо политическим лозунгом, подходящим под характер персонажа. Налицо визуальное сходство с предвыборной агитацией украинских партий.
К примеру, на баннере с изображением Неда Старка значится призыв «Отопление - в каждый дом». Серсея Ланистер с плаката говорит «Юг наш!», а Кхал Дрого: «Кочевая община. Стране нужен новый жеребец!». Арья Старк у дизайнера представляет объединение «Дети за будущее», а Тирион Ланистер - политическую группировку «Большие дела».
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«Каждый день смотрю в их глаза на билбордах и вот наконец понял, что они мне напоминают», - написал Грицфельдт, комментируя публикацию. Пользователи соцсетей с восторгом восприняли данную аналогию.
Информационное пространство Украины наводнила политическая реклама, и украинцы не прекращают шутить по поводу нелепых обещаний кандидатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Киевский дизайнер Денис Грицфельдт еще в 2015 году опубликовал в своём Facebook серию плакатов, где вместо участников предвыборной гонки, изобразил героев сериала «Игра престолов», но плакаты не утратили своей актуальности и сейчас.
Каждый постер сопровождается каким-либо политическим лозунгом, подходящим под характер персонажа. Налицо визуальное сходство с предвыборной агитацией украинских партий.
К примеру, на баннере с изображением Неда Старка значится призыв «Отопление - в каждый дом». Серсея Ланистер с плаката говорит «Юг наш!», а Кхал Дрого: «Кочевая община. Стране нужен новый жеребец!». Арья Старк у дизайнера представляет объединение «Дети за будущее», а Тирион Ланистер - политическую группировку «Большие дела».
Читайте также: Девочка создала популярный мем, придумав странный способ нарисовать кота
«Каждый день смотрю в их глаза на билбордах и вот наконец понял, что они мне напоминают», - написал Грицфельдт, комментируя публикацию. Пользователи соцсетей с восторгом восприняли данную аналогию.
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