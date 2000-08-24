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Раздел: Курьезы  
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Новый мем: Сеть повеселила собака с необычной мордочкой

Новый мем: Сеть повеселила собака с необычной мордочкойЕе называют собакой-убийцей.

На видеохостинге YouTube набирает популярность видео с рычащей собакой по кличке Мистер Бабз. Пользователи сети назвали его своим новым любимцем и превратили в мем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня

За два дня видео набрало 300 тысяч просмотров. Героями ролика являются хозяева собаки и сам питомец: в ответ на признания в любви собака натужно рычит и таращит глаза.

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 Теги: мем, собака

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Сегодня, 09:40 » Автор: Анна Мартынова
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