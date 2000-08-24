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Раздел: Курьезы  
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В Швеции обезьяна сбежала из зоопарка ради фасфуда

В Швеции обезьяна сбежала из зоопарка ради фасфудаЧего не сделаешь ради картошки фри.

В Шведском городе Гетеборг крошечная обезьяна вида мармозетка Гельди сбежала из зоопарка, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Несколько часов спустя животное было обнаружено в местном фастфуде, где она с удовольствием поглощала картофель фри.

Сотрудники кафе вызвали полицию, но отметили, что мармозетка не ничем не навредила кафе, а вела себя достаточно спокойно и даже поразила всех своими манерами.

Пресс-секретарь местной полиции сообщил, что животное уже вернули в зоопарк. По его словам, у следствия есть подозрения, что обезьяна не могла сама добраться от зоопарка до кафе. Правоохранители намерены выяснить, кто помог ей осуществить побег.

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Мармозетка Гельди - вид приматов из семейства игрунковые, считается редким видом. Это обезьянка очень маленьких размеров, тело длиной всего около 20 сантиметров.
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 Теги: Швеция, зоопарк

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Сегодня, 14:48 » Автор: Анна Мартынова
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