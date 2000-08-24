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Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов

Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксовПриключения Фристауна.

GuyInTie Comics - это комиксы о жителях выдуманного городка Фристауна. «Тут бывают фантастические явления, не поддающиеся объяснению, а также существа из других миров, скрывающиеся за маской нормальных граждан, но в остальном это обычный город со своими типичными особенностями и жизненными ситуациями», - рассказывает художник Артем Белоусов. В его иллюстрациях, полных сарказма, отменного юмора и отличной порции дерзости, и правда легко узнать нашу действительность, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы выбрали самые крутые комиксы о жизни Фристауна. Добро пожаловать в этот странный нарисованный городок.

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Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
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 Теги: комиксы, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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