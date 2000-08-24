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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушекОх уж эти девушки.

Для того чтобы лучше воспринимать информацию, люди в своей голове неосознанно делят большие группы на меньшие. Помните, еще в школе нас обучали при помощи схем и таблиц. Это работает и в повседневной жизни. Например, всех девушек можно разделить на 2 группы по какому-нибудь признаку, даже несмотря на то что каждая из них уникальна и неповторима, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы решили в шуточной форме показать: хоть мы все и разные, у нас много общего. Надеемся, вы узнаете в этой статье себя.

1. Либо у тебя многочасовая фотосессия с елкой и подарками, либо ты просто радуешься празднику

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


2. Instagram нужен либо чтобы себя показать, либо для души

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


3. Либо ты можешь открыть свой магазин косметики, либо пользуешься тушью, которую покупала еще пару лет назад

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


4. Нет, ну тут очевидно, какой букет покорит сердце любой девушки. Мы не знаем людей, которые устояли бы перед куриными ножками

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


5. Чулки - это, конечно, красиво, но куриные ножки - это просто любовь

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


6. Красота или удобство - вот в чем вопрос

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


7. На селфи можно показать либо выделяющиеся части тела, либо душу

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


8. Либо классика, либо «Дайте мне все стразы, которые у вас есть, и цепь, и перья! У вас есть перья?»

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


9. Один аттракцион, а какие разные эмоции

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


10. Как быть неотразимой на Хеллоуин - вопрос, конечно, спорный

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


11. О времена, о нравы

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


12. А вы за адаптацию к современности или за классику?

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


13. Тут только 2 варианта. Либо из волос с расчески можно сделать парик, либо она идеально чистая

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


14. Подход к спорту тоже у всех разный

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


15. Вечная борьба удобства и красоты

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


16. Свадьба может быть либо «дорого-богато», либо яркой и драйвовой, других вариантов не дано

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


17. В 18 лет можно выглядеть по-разному

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек


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18. Разные ценности у людей, ну что поделаешь

Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек
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 Теги: девушки, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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