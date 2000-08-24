Раздел: Курьезы
Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек
Ох уж эти девушки.
Для того чтобы лучше воспринимать информацию, люди в своей голове неосознанно делят большие группы на меньшие. Помните, еще в школе нас обучали при помощи схем и таблиц. Это работает и в повседневной жизни. Например, всех девушек можно разделить на 2 группы по какому-нибудь признаку, даже несмотря на то что каждая из них уникальна и неповторима, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы решили в шуточной форме показать: хоть мы все и разные, у нас много общего. Надеемся, вы узнаете в этой статье себя.
1. Либо у тебя многочасовая фотосессия с елкой и подарками, либо ты просто радуешься празднику
2. Instagram нужен либо чтобы себя показать, либо для души
3. Либо ты можешь открыть свой магазин косметики, либо пользуешься тушью, которую покупала еще пару лет назад
4. Нет, ну тут очевидно, какой букет покорит сердце любой девушки. Мы не знаем людей, которые устояли бы перед куриными ножками
5. Чулки - это, конечно, красиво, но куриные ножки - это просто любовь
6. Красота или удобство - вот в чем вопрос
7. На селфи можно показать либо выделяющиеся части тела, либо душу
8. Либо классика, либо «Дайте мне все стразы, которые у вас есть, и цепь, и перья! У вас есть перья?»
9. Один аттракцион, а какие разные эмоции
10. Как быть неотразимой на Хеллоуин - вопрос, конечно, спорный
11. О времена, о нравы
12. А вы за адаптацию к современности или за классику?
13. Тут только 2 варианта. Либо из волос с расчески можно сделать парик, либо она идеально чистая
14. Подход к спорту тоже у всех разный
15. Вечная борьба удобства и красоты
16. Свадьба может быть либо «дорого-богато», либо яркой и драйвовой, других вариантов не дано
17. В 18 лет можно выглядеть по-разному
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
18. Разные ценности у людей, ну что поделаешь
Для того чтобы лучше воспринимать информацию, люди в своей голове неосознанно делят большие группы на меньшие. Помните, еще в школе нас обучали при помощи схем и таблиц. Это работает и в повседневной жизни. Например, всех девушек можно разделить на 2 группы по какому-нибудь признаку, даже несмотря на то что каждая из них уникальна и неповторима, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы решили в шуточной форме показать: хоть мы все и разные, у нас много общего. Надеемся, вы узнаете в этой статье себя.
1. Либо у тебя многочасовая фотосессия с елкой и подарками, либо ты просто радуешься празднику
2. Instagram нужен либо чтобы себя показать, либо для души
3. Либо ты можешь открыть свой магазин косметики, либо пользуешься тушью, которую покупала еще пару лет назад
4. Нет, ну тут очевидно, какой букет покорит сердце любой девушки. Мы не знаем людей, которые устояли бы перед куриными ножками
5. Чулки - это, конечно, красиво, но куриные ножки - это просто любовь
6. Красота или удобство - вот в чем вопрос
7. На селфи можно показать либо выделяющиеся части тела, либо душу
8. Либо классика, либо «Дайте мне все стразы, которые у вас есть, и цепь, и перья! У вас есть перья?»
9. Один аттракцион, а какие разные эмоции
10. Как быть неотразимой на Хеллоуин - вопрос, конечно, спорный
11. О времена, о нравы
12. А вы за адаптацию к современности или за классику?
13. Тут только 2 варианта. Либо из волос с расчески можно сделать парик, либо она идеально чистая
14. Подход к спорту тоже у всех разный
15. Вечная борьба удобства и красоты
16. Свадьба может быть либо «дорого-богато», либо яркой и драйвовой, других вариантов не дано
17. В 18 лет можно выглядеть по-разному
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
18. Разные ценности у людей, ну что поделаешь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1014
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек
- Забавные фотки, сделанные абсолютно случайно
- США нашли причину коррупции в газовой сфере в Украине
- Мать четырех детей создает прикольные комиксы
- Превышение полномочий: Кабмин рассмотрит вопрос увольнения Мосийчука
- Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
- В Украину не пустили дипломата из России
- За нелепые тату от этого мастера платят большие деньги
- Корова в помощь: придуман странный способ сделать предложение девушке
- В Украине стартуют международные военные учения
- Пользователей Сети озадачила новая оптическая иллюзия
- Про битву за ДБР
- Ворона стала звездой Сети, испортив прямой эфир
- В Минобороны сообщили, сколько человек пострадали от мин на Донбассе
- Москва использует Сенцова как «разменную монету»
- «Санта-Барбара» отдыхает: украинец подделал паспорт, чтобы жениться еще на одной
- Вячеслав Володин в стране дураков
- Сеть в восторге от реакции собаки, которую забрали из приюта
- В Швеции обезьяна сбежала из зоопарка ради фасфуда
- Привлечение Минфина породило бурю дискуссий
- Стало известно, сколько людей пропало без вести за время войны на Донбассе
- Условия сделки с Москвой
- Жительница Хорватии вместо щенков случайно приютила шакалов
- ВМС Украины выполнили боевые стрельбы
- Кризис «ДБР»: что произошло
- Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» Медведева
- Последствия детонации мин на охваченных пожаром полях Донбасса
- На Донбассе прошли массовые задержания
- Разрыв договора о дружбе с РФ: своевременное решение
- Все в небо: каждый 50-й пассажир самолета нашел любовь на борту
Оставьте свой комментарий