Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек

Ох уж эти девушки.



Для того чтобы лучше воспринимать информацию, люди в своей голове неосознанно делят большие группы на меньшие. Помните, еще в школе нас обучали при помощи схем и таблиц. Это работает и в повседневной жизни. Например, всех девушек можно разделить на 2 группы по какому-нибудь признаку, даже несмотря на то что каждая из них уникальна и неповторима, передает



Мы решили в шуточной форме показать: хоть мы все и разные, у нас много общего. Надеемся, вы узнаете в этой статье себя.



1. Либо у тебя многочасовая фотосессия с елкой и подарками, либо ты просто радуешься празднику







2. Instagram нужен либо чтобы себя показать, либо для души







3. Либо ты можешь открыть свой магазин косметики, либо пользуешься тушью, которую покупала еще пару лет назад







4. Нет, ну тут очевидно, какой букет покорит сердце любой девушки. Мы не знаем людей, которые устояли бы перед куриными ножками







5. Чулки - это, конечно, красиво, но куриные ножки - это просто любовь







6. Красота или удобство - вот в чем вопрос







7. На селфи можно показать либо выделяющиеся части тела, либо душу







8. Либо классика, либо «Дайте мне все стразы, которые у вас есть, и цепь, и перья! У вас есть перья?»







9. Один аттракцион, а какие разные эмоции







10. Как быть неотразимой на Хеллоуин - вопрос, конечно, спорный







11. О времена, о нравы







12. А вы за адаптацию к современности или за классику?







13. Тут только 2 варианта. Либо из волос с расчески можно сделать парик, либо она идеально чистая







14. Подход к спорту тоже у всех разный







15. Вечная борьба удобства и красоты







16. Свадьба может быть либо «дорого-богато», либо яркой и драйвовой, других вариантов не дано







17. В 18 лет можно выглядеть по-разному







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18. Разные ценности у людей, ну что поделаешь



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Для того чтобы лучше воспринимать информацию, люди в своей голове неосознанно делят большие группы на меньшие. Помните, еще в школе нас обучали при помощи схем и таблиц. Это работает и в повседневной жизни. Например, всех девушек можно разделить на 2 группы по какому-нибудь признаку, даже несмотря на то что каждая из них уникальна и неповторима, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы решили в шуточной форме показать: хоть мы все и разные, у нас много общего. Надеемся, вы узнаете в этой статье себя.1. Либо у тебя многочасовая фотосессия с елкой и подарками, либо ты просто радуешься празднику2. Instagram нужен либо чтобы себя показать, либо для души3. Либо ты можешь открыть свой магазин косметики, либо пользуешься тушью, которую покупала еще пару лет назад4. Нет, ну тут очевидно, какой букет покорит сердце любой девушки. Мы не знаем людей, которые устояли бы перед куриными ножками5. Чулки - это, конечно, красиво, но куриные ножки - это просто любовь6. Красота или удобство - вот в чем вопрос7. На селфи можно показать либо выделяющиеся части тела, либо душу8. Либо классика, либо «Дайте мне все стразы, которые у вас есть, и цепь, и перья! У вас есть перья?»9. Один аттракцион, а какие разные эмоции10. Как быть неотразимой на Хеллоуин - вопрос, конечно, спорный11. О времена, о нравы12. А вы за адаптацию к современности или за классику?13. Тут только 2 варианта. Либо из волос с расчески можно сделать парик, либо она идеально чистая14. Подход к спорту тоже у всех разный15. Вечная борьба удобства и красоты16. Свадьба может быть либо «дорого-богато», либо яркой и драйвовой, других вариантов не дано17. В 18 лет можно выглядеть по-разному18. Разные ценности у людей, ну что поделаешь



