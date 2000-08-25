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Раздел: Курьезы  
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Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым

Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждымБез них жизнь была бы скучной

Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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С одной стороны над ними плакать хочеться, а с другой - смеяться.

Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
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 Теги: приколы, курьезы

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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