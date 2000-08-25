Раздел: Курьезы
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Селеста Барбер продолжает воссоздавать фотографии звезд
Знаменитости любят похвастать эффектными фотками себя любимых. Австралийке по имени Селеста Барбер удалось немного посмеяться над самолюбованием, которыми пронизаны эти снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Читайте также: Девушка покорила Instagram меткими пародиями на звезд
Ироничная дама спародировала самые гламурные фотографии и у нее отлично это получилось!
Знаменитости любят похвастать эффектными фотками себя любимых. Австралийке по имени Селеста Барбер удалось немного посмеяться над самолюбованием, которыми пронизаны эти снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Читайте также: Девушка покорила Instagram меткими пародиями на звезд
Ироничная дама спародировала самые гламурные фотографии и у нее отлично это получилось!
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