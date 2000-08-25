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Раздел: Курьезы  
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Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд

Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звездСелеста Барбер продолжает воссоздавать фотографии звезд

Знаменитости любят похвастать эффектными фотками себя любимых. Австралийке по имени Селеста Барбер удалось немного посмеяться над самолюбованием, которыми пронизаны эти снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Ироничная дама спародировала самые гламурные фотографии и у нее отлично это получилось!

Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд

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 Теги: девушка, пародия

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Сегодня, 07:33 » Автор: Татьяна Ларина
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