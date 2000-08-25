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Раздел: Курьезы  
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Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен

Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривенЛоготип получился "обрезанный".

В социальных сетях высмеяли логотип компании «Укрзализныця», передает Хроника.инфо со ссылкой на укроп.org.

Одним из первых, кто заметил, что логотип компании неудачно обрезан, заметил журналист Александр Гапоненко.

«Укрзализныця», ты пьяна, иди домой», – написал он, отметив, что на работу SMM-специалистов выделяется 700 тысяч грн.

Журналист также заявил, что компании, вероятно, пора проводить новый тендер, только в этот раз уже на 1 миллион грн.

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Таким образом, на логотипе заметно, что обрезана первая и последняя буквы в названии. На нем размещена следующая надпись: «КРЗАЛІЗНИЦ». Пользователи сети также обратили внимание на обложку страницы, на которой можно увидеть железные колеи и тоннели, которые буквально «утопают» в зелени.

Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен
Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен
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 Теги: логотип, Укрзализныця

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Сегодня, 12:59 » Автор: Анна Мартынова
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