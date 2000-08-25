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Раздел: Курьезы  
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Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания

Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания И пусть весь мир подождет.

Нельзя завести себе животное и требовать от него соблюдения личного пространства, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua

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Коты и собаки требуют внимания постоянно. И неважно, что делает хозяин - погладить четвероногих всегда найдется время.

Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
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 Теги: питомцы, внимание

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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