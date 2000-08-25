Раздел: Курьезы
Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
Порция позитива от животных.
Наверное, каждый из нас иногда думал о том, что неплохо было бы понимать язык животных. Но иногда в общении с питомцем все ясно и без слов, ведь у многих все, что они чувствуют, написано прямо на мордашках. Например, понравился ли собаке именинный пирог или насколько тяжело котейке дался очередной визит к ветеринару, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы точно знаем, что нашим питомцам необязательно уметь говорить, чтобы быть понятыми. И у нас есть фотоподтверждения.
1. «Наш кот после визита к ветеринару. Я, кажется, догадываюсь, как все прошло»
2. «Наша девочка со своей любимой игрушкой»
3. За кадром явно осталось что-то страшное
4. Это Дэйзи и Луна. Дэйзи боится поездок на машине, и Луна делает все возможное, чтобы ей было спокойнее
6. Когда без опаски включаешь фронтальную камеру, потому что знаешь, что ты великолепен
7. «Сейчас я уйду на работу, а он будет целый день спать дома. Он еще и издевается»
8. «Наша малышка Рози наступила на осу»
9. Хозяин, все эти годы мы с тобой были вместе. Только ты и я. А теперь у нас появился он. Не могу поверить, что это навсегда
10. «Я много раз высаживал ее из чемодана и объяснял, что не могу взять ее с собой в поездку. Поэтому на этот раз она решила ограничиться напоминанием о себе»
11. Каждый заботливый питомец понимает, когда хозяину нужен перерыв на обнимашки
12. Так, сын у меня уже есть. Такой же красивый, между прочим. А вы сами деревья сажайте и дома стройте: у меня лапки
13. «Он любит купаться, и иногда я думаю, что он специально старается измазаться во время прогулки»
14. Щенячий восторг в самом ярком его проявлении
15. Какие еще другие красивые кошки? Разве кто-то может со мной сравниться?
16. А я правда-правда все равно ваш любимый хороший мальчик?
17. Быть родителем - нелегкая ноша. И иногда в буквальном смысле
18. «Он хочет, чтобы я включила воду, и поэтому залез в раковину. И так каждое утро»
19. Как это съели все вкусненькое? А поделиться?
20. Летом так непросто быть пушистиком
21. Хозяин, я придумал новый план по захвату мира
22. Счастливая и расслабленная собака-улыбака
23. Когда решил накачать красивый пресс и понял, насколько это сложно
24. Ни о чем не жалею
25. Если вы давно хотели узнать, как выглядит предвкушение счастья, то вот оно:
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26. День рождения - это отличный повод улыбнуться
Наверное, каждый из нас иногда думал о том, что неплохо было бы понимать язык животных. Но иногда в общении с питомцем все ясно и без слов, ведь у многих все, что они чувствуют, написано прямо на мордашках. Например, понравился ли собаке именинный пирог или насколько тяжело котейке дался очередной визит к ветеринару, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы точно знаем, что нашим питомцам необязательно уметь говорить, чтобы быть понятыми. И у нас есть фотоподтверждения.
1. «Наш кот после визита к ветеринару. Я, кажется, догадываюсь, как все прошло»
2. «Наша девочка со своей любимой игрушкой»
3. За кадром явно осталось что-то страшное
4. Это Дэйзи и Луна. Дэйзи боится поездок на машине, и Луна делает все возможное, чтобы ей было спокойнее
6. Когда без опаски включаешь фронтальную камеру, потому что знаешь, что ты великолепен
7. «Сейчас я уйду на работу, а он будет целый день спать дома. Он еще и издевается»
8. «Наша малышка Рози наступила на осу»
9. Хозяин, все эти годы мы с тобой были вместе. Только ты и я. А теперь у нас появился он. Не могу поверить, что это навсегда
10. «Я много раз высаживал ее из чемодана и объяснял, что не могу взять ее с собой в поездку. Поэтому на этот раз она решила ограничиться напоминанием о себе»
11. Каждый заботливый питомец понимает, когда хозяину нужен перерыв на обнимашки
12. Так, сын у меня уже есть. Такой же красивый, между прочим. А вы сами деревья сажайте и дома стройте: у меня лапки
13. «Он любит купаться, и иногда я думаю, что он специально старается измазаться во время прогулки»
14. Щенячий восторг в самом ярком его проявлении
15. Какие еще другие красивые кошки? Разве кто-то может со мной сравниться?
16. А я правда-правда все равно ваш любимый хороший мальчик?
17. Быть родителем - нелегкая ноша. И иногда в буквальном смысле
18. «Он хочет, чтобы я включила воду, и поэтому залез в раковину. И так каждое утро»
19. Как это съели все вкусненькое? А поделиться?
20. Летом так непросто быть пушистиком
21. Хозяин, я придумал новый план по захвату мира
22. Счастливая и расслабленная собака-улыбака
23. Когда решил накачать красивый пресс и понял, насколько это сложно
24. Ни о чем не жалею
25. Если вы давно хотели узнать, как выглядит предвкушение счастья, то вот оно:
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
26. День рождения - это отличный повод улыбнуться
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