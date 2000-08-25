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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоцииПорция позитива от животных.

Наверное, каждый из нас иногда думал о том, что неплохо было бы понимать язык животных. Но иногда в общении с питомцем все ясно и без слов, ведь у многих все, что они чувствуют, написано прямо на мордашках. Например, понравился ли собаке именинный пирог или насколько тяжело котейке дался очередной визит к ветеринару, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы точно знаем, что нашим питомцам необязательно уметь говорить, чтобы быть понятыми. И у нас есть фотоподтверждения.

1. «Наш кот после визита к ветеринару. Я, кажется, догадываюсь, как все прошло»

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


2. «Наша девочка со своей любимой игрушкой»

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


3. За кадром явно осталось что-то страшное

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


4. Это Дэйзи и Луна. Дэйзи боится поездок на машине, и Луна делает все возможное, чтобы ей было спокойнее

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


6. Когда без опаски включаешь фронтальную камеру, потому что знаешь, что ты великолепен

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


7. «Сейчас я уйду на работу, а он будет целый день спать дома. Он еще и издевается»

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


8. «Наша малышка Рози наступила на осу»

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


9. Хозяин, все эти годы мы с тобой были вместе. Только ты и я. А теперь у нас появился он. Не могу поверить, что это навсегда

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


10. «Я много раз высаживал ее из чемодана и объяснял, что не могу взять ее с собой в поездку. Поэтому на этот раз она решила ограничиться напоминанием о себе»

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


11. Каждый заботливый питомец понимает, когда хозяину нужен перерыв на обнимашки

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


12. Так, сын у меня уже есть. Такой же красивый, между прочим. А вы сами деревья сажайте и дома стройте: у меня лапки

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


13. «Он любит купаться, и иногда я думаю, что он специально старается измазаться во время прогулки»

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


14. Щенячий восторг в самом ярком его проявлении

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


15. Какие еще другие красивые кошки? Разве кто-то может со мной сравниться?

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


16. А я правда-правда все равно ваш любимый хороший мальчик?

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


17. Быть родителем - нелегкая ноша. И иногда в буквальном смысле

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


18. «Он хочет, чтобы я включила воду, и поэтому залез в раковину. И так каждое утро»

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


19. Как это съели все вкусненькое? А поделиться?

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


20. Летом так непросто быть пушистиком

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


21. Хозяин, я придумал новый план по захвату мира

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


22. Счастливая и расслабленная собака-улыбака

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


23. Когда решил накачать красивый пресс и понял, насколько это сложно

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


24. Ни о чем не жалею

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


25. Если вы давно хотели узнать, как выглядит предвкушение счастья, то вот оно:

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции


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26. День рождения - это отличный повод улыбнуться

Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
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 Теги: питомцы, эмоции

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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