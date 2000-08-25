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Раздел: Курьезы  
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Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину

Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю УкраинуПлатье им прекрасно подошло.

В Мелитополе очевидцев поразил один забавный факт, передает Хроника.инфо со ссылкой на subbota.ua.

Они заметили на бульваре 30 лет Победы возле Таврического рынка трёх женщин. Необычно было их одеяние: абсолютно одинаковые наряды, да и ещё и сумки под цвет платью.

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Любо у одной из местных портних произошёл творческий кризис, либо, просто подружки решили всех поразить, что, впрочем, им удалось сделать.

Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
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 Теги: мода, одежда

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Сегодня, 17:47 » Автор: Анна Мартынова
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