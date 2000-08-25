Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину

Платье им прекрасно подошло.



В Мелитополе очевидцев поразил один забавный факт, передает



Они заметили на бульваре 30 лет Победы возле Таврического рынка трёх женщин. Необычно было их одеяние: абсолютно одинаковые наряды, да и ещё и сумки под цвет платью.



Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram



Любо у одной из местных портних произошёл творческий кризис, либо, просто подружки решили всех поразить, что, впрочем, им удалось сделать.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Мелитополе очевидцев поразил один забавный факт, передает Хроника.инфо со ссылкой на subbota.ua Они заметили на бульваре 30 лет Победы возле Таврического рынка трёх женщин. Необычно было их одеяние: абсолютно одинаковые наряды, да и ещё и сумки под цвет платью.Любо у одной из местных портних произошёл творческий кризис, либо, просто подружки решили всех поразить, что, впрочем, им удалось сделать.



