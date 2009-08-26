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Раздел: Курьезы  
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Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением

Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведениемСобраны действительно классные и смешные фото детей.

Дети - они прекрасны и прикольные, но столько хлопот доставляют родителям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Они весело проводят время. К чему порой приводит детское стремление к хаосу, нам покажут фотографии из данной подборки.

Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
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 Теги: дети, малыш

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Сегодня, 10:36 » Автор: Татьяна Ларина
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