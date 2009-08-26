» » Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
Раздел: Курьезы  
0

Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"

Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"Сеть покорил хаски, который раскаивается после того, как погрыз тапки хозяина

Этот забавный хаски настоящий бандит. Этот бандит погрыз обувь любимой хозяйки и был пойман на горячем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Теперь хулигана ждет серьезный разговор, а он совсем к этому был не готов. Его мордочка полна негодования и возмущения, но видно, что он уже жалеет о случившемся.

Читайте также: Хаски, повторяющий эмоции хозяина, покорил Сеть

Даже хозяйка, оставшаяся без обуви, не может сдержать смех, глядя на это чудо. Никому не устоять перед его обаянием!

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: хаски, щенок

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:00 » Автор: Татьяна Ларина
     919
     0

Похожие новости по теме

Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети

На одесском пляже милый щенок хаски ворует тапки у отдыхающих

Хаски, ставший няней для котенка, покорил Сеть Хаски, ставший няней для котенка, покорил Сеть

Собака ни на шаг не отходит от малыша.

Сеть в восторге от «диалога» китайца и хаски Сеть в восторге от «диалога» китайца и хаски

Хаски отреагировал на вой мужчины.

Щенок хаски стал героем прикольных фотожаб Щенок хаски стал героем прикольных фотожаб

Улыбка гарантирована.

Хаски, повторяющий эмоции хозяина, покорил Сеть Хаски, повторяющий эмоции хозяина, покорил Сеть

С таким другом не соскучишься.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх