Раздел: Курьезы
Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
Сеть покорил хаски, который раскаивается после того, как погрыз тапки хозяина
Этот забавный хаски настоящий бандит. Этот бандит погрыз обувь любимой хозяйки и был пойман на горячем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Теперь хулигана ждет серьезный разговор, а он совсем к этому был не готов. Его мордочка полна негодования и возмущения, но видно, что он уже жалеет о случившемся.
Читайте также: Хаски, повторяющий эмоции хозяина, покорил Сеть
Даже хозяйка, оставшаяся без обуви, не может сдержать смех, глядя на это чудо. Никому не устоять перед его обаянием!
Этот забавный хаски настоящий бандит. Этот бандит погрыз обувь любимой хозяйки и был пойман на горячем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Теперь хулигана ждет серьезный разговор, а он совсем к этому был не готов. Его мордочка полна негодования и возмущения, но видно, что он уже жалеет о случившемся.
Читайте также: Хаски, повторяющий эмоции хозяина, покорил Сеть
Даже хозяйка, оставшаяся без обуви, не может сдержать смех, глядя на это чудо. Никому не устоять перед его обаянием!
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