Раздел: Курьезы
Свежие анекдоты для субботнего настроения
Улыбнитесь, жизнь прекрасна!
Наша жизнь полна неожиданностей, приятностей и ситуаций, которые, порой, несмотря на свой драматизм, способны вызвать улыбку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Данкор online
Читайте также: Свежие анекдоты специально для вас
В нашем обзоре открытки с ситуациями, подсмотренными в жизни.
Сорок два года - это возраст, когда вы как бы начинаете свой второй жизненный марафон, и если в первом марафоне детство было в начале, то во втором марафоне детство будет в конце.
***
Хочешь с кем-то познакомиться? Просто скажи: "Мы виделись на дне рождения у Саши". У всех найдется знакомый Саша.
***
Бог создавал всех людей разными, но, когда дошел до Китая, ему надоело
***
- Дорогой, сходи в магазин. - Но там такой дождь, что и собаку не выгонишь на улицу. - Ну что ты за человек! Сходи без собаки!..
***
- Сосед, почему вы вчера так кричали на свою жену? - Она не хотела говорить, на что потратила деньги. - Ну хорошо, а почему сегодня вы так кричали? - Сегодня она мне сказала...
***
Когда японцы увидели, что русские туристы после заваривания чая кладут чайный пакетик в рот и высасывают остатки, они поняли, что за Курильские острова Россия будет бороться до конца.
***
- Это правда, что в Украине самые богатые в мире чиновники? - Неправда, самые богатые их жены, дети, племянники, тещи.
***
Психиатр спрашивает нового пациента: - Кто вы? - Я - Петр Великий! - Ну, царей у нас много... - А я не царь... Я - атомный ракетный крейсер!
***
- Дорогой, а давай мы раскладушку для твоей мамы перенесем с кухни в гостиную. А то как-то неудобно. - Ну конечно, неудобно! Три ночи ты уже не можешь пожрать!
***
- Скажи, дорогой, как это ты, такой умный и красивый, женился именно на мне? - А-а-а! Тебя это тоже удивляет...
***
На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл свидетелей с лентами не было, невесту у бабок перед подъездом не выкупали, жених шампанское из туфли не пил, гости канат не перетягивали, ж... надувные шары не лопали, морду никто никому не набил... В общем, хрень какая-то, а не свадьба!
Наша жизнь полна неожиданностей, приятностей и ситуаций, которые, порой, несмотря на свой драматизм, способны вызвать улыбку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Данкор online
Читайте также: Свежие анекдоты специально для вас
В нашем обзоре открытки с ситуациями, подсмотренными в жизни.
Сорок два года - это возраст, когда вы как бы начинаете свой второй жизненный марафон, и если в первом марафоне детство было в начале, то во втором марафоне детство будет в конце.
***
Хочешь с кем-то познакомиться? Просто скажи: "Мы виделись на дне рождения у Саши". У всех найдется знакомый Саша.
***
Бог создавал всех людей разными, но, когда дошел до Китая, ему надоело
***
- Дорогой, сходи в магазин. - Но там такой дождь, что и собаку не выгонишь на улицу. - Ну что ты за человек! Сходи без собаки!..
***
- Сосед, почему вы вчера так кричали на свою жену? - Она не хотела говорить, на что потратила деньги. - Ну хорошо, а почему сегодня вы так кричали? - Сегодня она мне сказала...
***
Когда японцы увидели, что русские туристы после заваривания чая кладут чайный пакетик в рот и высасывают остатки, они поняли, что за Курильские острова Россия будет бороться до конца.
***
- Это правда, что в Украине самые богатые в мире чиновники? - Неправда, самые богатые их жены, дети, племянники, тещи.
***
Психиатр спрашивает нового пациента: - Кто вы? - Я - Петр Великий! - Ну, царей у нас много... - А я не царь... Я - атомный ракетный крейсер!
***
- Дорогой, а давай мы раскладушку для твоей мамы перенесем с кухни в гостиную. А то как-то неудобно. - Ну конечно, неудобно! Три ночи ты уже не можешь пожрать!
***
- Скажи, дорогой, как это ты, такой умный и красивый, женился именно на мне? - А-а-а! Тебя это тоже удивляет...
***
На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл свидетелей с лентами не было, невесту у бабок перед подъездом не выкупали, жених шампанское из туфли не пил, гости канат не перетягивали, ж... надувные шары не лопали, морду никто никому не набил... В общем, хрень какая-то, а не свадьба!
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