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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству

Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйствуДля своих работ Хан использует миниатюрные копии героев из комиксов

Ваер Хан создает забавные фотографии с супергероями Marvel и DC не прибегая к фокусам фотошопа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wuzzup.ru

Все дело в том, что мужчина хорошо знает, что перспектива может маленькие объекты увеличить, а большие уменьшить.

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Для своих работ Хан использует миниатюрные копии героев из комиксов.

Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
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 Теги: супергерои, приколы

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Сегодня, 17:46 » Автор: Татьяна Ларина
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