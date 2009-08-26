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Раздел: Курьезы  
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Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке

Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке Премьера окрестил «сломанным роботом».

Ранее Интернет взорвало видео из Южной Африки, где Тереза Мэй станцевала вместе со школьниками - тот танец вызвал бурную реакцию.

Премьер Великобритании Тереза Мэй снова станцевала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Премьер Британии Тереза Мэй, несмотря на критику за предыдущий танец, станцевала снова. Во время визита в кенийскую столицу Найроби она пообщалась, в частности, с местными скаутами, за одним из которых и повторила движения.

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Ранее Интернет взорвало видео из Южной Африки, где Тереза Мэй станцевала вместе со школьниками. Тот танец вызвал бурную реакцию. Кое-кто из пользователей за неуклюжесть окрестил премьера «сломанным роботом», тогда как другие похвалили политика за раскованность.


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 Теги: Премьер Британии, танец, Африка

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Сегодня, 18:22 » Автор: Едгар Букмирза
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