Раздел: Курьезы
Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
Премьера окрестил «сломанным роботом».
Ранее Интернет взорвало видео из Южной Африки, где Тереза Мэй станцевала вместе со школьниками - тот танец вызвал бурную реакцию.
Премьер Великобритании Тереза Мэй снова станцевала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Премьер Британии Тереза Мэй, несмотря на критику за предыдущий танец, станцевала снова. Во время визита в кенийскую столицу Найроби она пообщалась, в частности, с местными скаутами, за одним из которых и повторила движения.
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Ранее Интернет взорвало видео из Южной Африки, где Тереза Мэй станцевала вместе со школьниками. Тот танец вызвал бурную реакцию. Кое-кто из пользователей за неуклюжесть окрестил премьера «сломанным роботом», тогда как другие похвалили политика за раскованность.
Ранее Интернет взорвало видео из Южной Африки, где Тереза Мэй станцевала вместе со школьниками - тот танец вызвал бурную реакцию.
Премьер Великобритании Тереза Мэй снова станцевала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Премьер Британии Тереза Мэй, несмотря на критику за предыдущий танец, станцевала снова. Во время визита в кенийскую столицу Найроби она пообщалась, в частности, с местными скаутами, за одним из которых и повторила движения.
Читайте также: Наталья Могилевская станцевала у шеста
Ранее Интернет взорвало видео из Южной Африки, где Тереза Мэй станцевала вместе со школьниками. Тот танец вызвал бурную реакцию. Кое-кто из пользователей за неуклюжесть окрестил премьера «сломанным роботом», тогда как другие похвалили политика за раскованность.
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