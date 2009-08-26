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Раздел: Курьезы  
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В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста

В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского мостаРоссийская пропаганда продолжает врать о миллионах туристов.

В сети появилось очередное доказательство того, что по построенному Россией за бешеные деньги Крымскому мосту практически никто не ездит.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. На опубликованных ею фото видно, что в разгар сезона в оккупированный Крым не спешат приезжать туристы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.

"Мост. Август. Рекорд - миллионы едут в Крым и из Крыма... Не знаю, что добавить... Надоело даже", - сказано в сообщении.

В комментариях отметили тот факт, что российская пропаганда несмотря на все доказательства продолжает врать о миллионах туристов.

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"Скабеевой покажите. А то она, бедняжка, страдает тяжёлой формой зрительных и смысловых галлюцинаций", "Уже новая песня миллионы с Украины, а мост так для антуража", "Все хотят на поезде прокатиться, ждут окончания работ", "Но по роиси24 говорят что туристов тьма", - написали пользователи.

В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
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 Теги: сеть, Крымский мост, рекорд

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Сегодня, 19:36 » Автор: Едгар Букмирза
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