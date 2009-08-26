Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
Российская пропаганда продолжает врать о миллионах туристов.
В сети появилось очередное доказательство того, что по построенному Россией за бешеные деньги Крымскому мосту практически никто не ездит.
На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. На опубликованных ею фото видно, что в разгар сезона в оккупированный Крым не спешат приезжать туристы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.
"Мост. Август. Рекорд - миллионы едут в Крым и из Крыма... Не знаю, что добавить... Надоело даже", - сказано в сообщении.
В комментариях отметили тот факт, что российская пропаганда несмотря на все доказательства продолжает врать о миллионах туристов.
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"Скабеевой покажите. А то она, бедняжка, страдает тяжёлой формой зрительных и смысловых галлюцинаций", "Уже новая песня миллионы с Украины, а мост так для антуража", "Все хотят на поезде прокатиться, ждут окончания работ", "Но по роиси24 говорят что туристов тьма", - написали пользователи.
В сети появилось очередное доказательство того, что по построенному Россией за бешеные деньги Крымскому мосту практически никто не ездит.
На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. На опубликованных ею фото видно, что в разгар сезона в оккупированный Крым не спешат приезжать туристы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.
"Мост. Август. Рекорд - миллионы едут в Крым и из Крыма... Не знаю, что добавить... Надоело даже", - сказано в сообщении.
В комментариях отметили тот факт, что российская пропаганда несмотря на все доказательства продолжает врать о миллионах туристов.
Читайте также: Пользователи Сети высмеяли фото "перегруженного" Керченского моста
"Скабеевой покажите. А то она, бедняжка, страдает тяжёлой формой зрительных и смысловых галлюцинаций", "Уже новая песня миллионы с Украины, а мост так для антуража", "Все хотят на поезде прокатиться, ждут окончания работ", "Но по роиси24 говорят что туристов тьма", - написали пользователи.
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