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Российские бабушки ответили на новые санкции

Российские бабушки ответили на новые санкцииБабушки решили показательно сжечьтехнику западного производства.

Российские пенсионерки решили показательно ответить на новые санкции США в отношении России и сожгли продукцию Apple. Видео акции опубликовано на странице DW в социальной сети Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Российские бабушки решили показательно сжечь всю технику западного производства в ответ на санкции США. Они собрали американские гаджеты, которые были у них и начали их уничтожать.

Сначала разбивали экраны гаджетов рукояткой от пистолета "маузера", который случайно оказался в сумочке одной из пенсионерок, а потом сложили свои айфоны и планшеты в металлическое ведро и подожгли.

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"Мы собрались здесь, чтобы провести эту акцию в ответ на американские санкции, которые сегодня снова вступили в силу, и пусть народ США увидит, что мы можем с ними сделать", - отмечает одна из активисток.

Российские бабушки ответили на новые санкции
Российские бабушки ответили на новые санкции
Российские бабушки ответили на новые санкции
Российские бабушки ответили на новые санкции
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 Теги: бабушка, Россия, санкции

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Сегодня, 20:50 » Автор: Едгар Букмирза
     2002
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