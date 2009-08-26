Раздел: Курьезы
Российские бабушки ответили на новые санкции
Бабушки решили показательно сжечьтехнику западного производства.
Российские пенсионерки решили показательно ответить на новые санкции США в отношении России и сожгли продукцию Apple. Видео акции опубликовано на странице DW в социальной сети Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Российские бабушки решили показательно сжечь всю технику западного производства в ответ на санкции США. Они собрали американские гаджеты, которые были у них и начали их уничтожать.
Сначала разбивали экраны гаджетов рукояткой от пистолета "маузера", который случайно оказался в сумочке одной из пенсионерок, а потом сложили свои айфоны и планшеты в металлическое ведро и подожгли.
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"Мы собрались здесь, чтобы провести эту акцию в ответ на американские санкции, которые сегодня снова вступили в силу, и пусть народ США увидит, что мы можем с ними сделать", - отмечает одна из активисток.
Российские пенсионерки решили показательно ответить на новые санкции США в отношении России и сожгли продукцию Apple. Видео акции опубликовано на странице DW в социальной сети Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Российские бабушки решили показательно сжечь всю технику западного производства в ответ на санкции США. Они собрали американские гаджеты, которые были у них и начали их уничтожать.
Сначала разбивали экраны гаджетов рукояткой от пистолета "маузера", который случайно оказался в сумочке одной из пенсионерок, а потом сложили свои айфоны и планшеты в металлическое ведро и подожгли.
Читайте также: Великобритания готовит новые санкции против российских олигархов
"Мы собрались здесь, чтобы провести эту акцию в ответ на американские санкции, которые сегодня снова вступили в силу, и пусть народ США увидит, что мы можем с ними сделать", - отмечает одна из активисток.
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