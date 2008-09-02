Раздел: Курьезы
Российский школьник оригинально потроллил Путина
Школьник пришел на встречу с Путиным с надписью "Навальный 2018".
Российский ученик Егор Рябов затроллил президента России Владимира Путина во время его встречи с победителями международных олимпиад 2017/2018 учебного года, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
1 сентября Путин посетил образовательный центр "Сириус", куда Рябов пришел в футболке с надписью "Навальный 2018", частично скрыв ее под кофтой. Данное фото также было размещено в отчете на сайте главы РФ.
Алексей Навальный является одним из главных конкурентов Путина на внутренней арене, политик регулярно организовывает против него митинги и протесты в разных городах РФ.
По словам Рябова, он сознательно пошел на такой шаг, это была шутка и частично протест против Путина. Но при этом парень отметил, что не является сторонником Навального.
"Все пишут что-то типа "горжусь". То есть пока только один учитель так написал. Но, думаю, мнения схожи", - рассказал он, отметив, что "Путин - не красавчик".
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"Он не красавчик": российский ученик дерзко затроллил Путина при встрече
Российский ученик Егор Рябов затроллил президента России Владимира Путина во время его встречи с победителями международных олимпиад 2017/2018 учебного года, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
1 сентября Путин посетил образовательный центр "Сириус", куда Рябов пришел в футболке с надписью "Навальный 2018", частично скрыв ее под кофтой. Данное фото также было размещено в отчете на сайте главы РФ.
Алексей Навальный является одним из главных конкурентов Путина на внутренней арене, политик регулярно организовывает против него митинги и протесты в разных городах РФ.
По словам Рябова, он сознательно пошел на такой шаг, это была шутка и частично протест против Путина. Но при этом парень отметил, что не является сторонником Навального.
"Все пишут что-то типа "горжусь". То есть пока только один учитель так написал. Но, думаю, мнения схожи", - рассказал он, отметив, что "Путин - не красавчик".
Читайте также: Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
"Он не красавчик": российский ученик дерзко затроллил Путина при встрече
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