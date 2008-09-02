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Российский школьник оригинально потроллил Путина

Российский школьник оригинально потроллил ПутинаШкольник пришел на встречу с Путиным с надписью "Навальный 2018".

Российский ученик Егор Рябов затроллил президента России Владимира Путина во время его встречи с победителями международных олимпиад 2017/2018 учебного года, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

1 сентября Путин посетил образовательный центр "Сириус", куда Рябов пришел в футболке с надписью "Навальный 2018", частично скрыв ее под кофтой. Данное фото также было размещено в отчете на сайте главы РФ.

Алексей Навальный является одним из главных конкурентов Путина на внутренней арене, политик регулярно организовывает против него митинги и протесты в разных городах РФ.

По словам Рябова, он сознательно пошел на такой шаг, это была шутка и частично протест против Путина. Но при этом парень отметил, что не является сторонником Навального.

"Все пишут что-то типа "горжусь". То есть пока только один учитель так написал. Но, думаю, мнения схожи", - рассказал он, отметив, что "Путин - не красавчик".

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 Теги: Путин, школьник

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Сегодня, 09:19 » Автор: Анна Мартынова
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