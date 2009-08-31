» » Уфологи разглядели на Луне странные существа
Раздел: Курьезы  
0

Уфологи разглядели на Луне странные существа

Уфологи разглядели на Луне странные существаОбнародован странный ролик.

Житель Воронежа Павел Дашков снял на видео Луну в максимальном приближении на видеокамере, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua/.

Он расположился рядом с магазином "Пятерочка" на одной из улицы города и сделал ролик, как выглядит естественный спутник Земли. Воронежці во время съемки поразила не только красота Луны, но еще насторожило, что ее окружают неведомые движущие существа.

Павел предположил, что это птицы, только точно неизвестно, способны пернатые летать на таких больших расстояний. От Земли до Луны 384 тысячи 399 километров.Вместе с тем стоит отметить, что ранее корабль пришельцев на берегу Волги нашел эколог Андрей Пинчук. Прогуливаясь по берегу Волги он обнаружил окаменевшие остатки космического корабля, что принадлежит внеземным цивилизациям. По его заверениям, НЛО мог потерпеть крушение под Саратовом еще за времен динозавров, поэтому эколог призывает досконально исследовать объект.

Читайте также: Заряд позитива: свежие анекдоты на все случаи жизни

По мнению многих пользователей сети, находка уфолога является естественным и абсолютно земным минеральным образованием.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Луна, уфологи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:40 » Автор: Анна Мартынова
     63
     0

Похожие новости по теме

Заряд позитива: свежие анекдоты на все случаи жизни Заряд позитива: свежие анекдоты на все случаи жизни

Заряжайтесь хорошим настроением.

Уфологи обнаружили на Луне еще одну «базу пришельцев» Уфологи обнаружили на Луне еще одну «базу пришельцев»

Обнародованы странные кадры.

Уфологи разглядели на Луне странное здание Уфологи разглядели на Луне странное здание

Людей озадачили правильные формы объекта.

На поверхности Луны увидели загадочный череп На поверхности Луны увидели загадочный череп

Уфологи обнаружили на Луне череп животного.

В NASA зафиксировали странный объект на поверхности Луны В NASA зафиксировали странный объект на поверхности Луны

"Чуждые структуры" были зафиксированы на поверхности Луны космическим зонтом NASA.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх