Раздел: Курьезы
Уфологи разглядели на Луне странные существа
Обнародован странный ролик.
Житель Воронежа Павел Дашков снял на видео Луну в максимальном приближении на видеокамере, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua/.
Он расположился рядом с магазином "Пятерочка" на одной из улицы города и сделал ролик, как выглядит естественный спутник Земли. Воронежці во время съемки поразила не только красота Луны, но еще насторожило, что ее окружают неведомые движущие существа.
Павел предположил, что это птицы, только точно неизвестно, способны пернатые летать на таких больших расстояний. От Земли до Луны 384 тысячи 399 километров.Вместе с тем стоит отметить, что ранее корабль пришельцев на берегу Волги нашел эколог Андрей Пинчук. Прогуливаясь по берегу Волги он обнаружил окаменевшие остатки космического корабля, что принадлежит внеземным цивилизациям. По его заверениям, НЛО мог потерпеть крушение под Саратовом еще за времен динозавров, поэтому эколог призывает досконально исследовать объект.
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По мнению многих пользователей сети, находка уфолога является естественным и абсолютно земным минеральным образованием.
Житель Воронежа Павел Дашков снял на видео Луну в максимальном приближении на видеокамере, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua/.
Он расположился рядом с магазином "Пятерочка" на одной из улицы города и сделал ролик, как выглядит естественный спутник Земли. Воронежці во время съемки поразила не только красота Луны, но еще насторожило, что ее окружают неведомые движущие существа.
Павел предположил, что это птицы, только точно неизвестно, способны пернатые летать на таких больших расстояний. От Земли до Луны 384 тысячи 399 километров.Вместе с тем стоит отметить, что ранее корабль пришельцев на берегу Волги нашел эколог Андрей Пинчук. Прогуливаясь по берегу Волги он обнаружил окаменевшие остатки космического корабля, что принадлежит внеземным цивилизациям. По его заверениям, НЛО мог потерпеть крушение под Саратовом еще за времен динозавров, поэтому эколог призывает досконально исследовать объект.
Читайте также: Заряд позитива: свежие анекдоты на все случаи жизни
По мнению многих пользователей сети, находка уфолога является естественным и абсолютно земным минеральным образованием.
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