Сеть в восторге от медведя, расслабившегося в гамаке

Он любит комфорт.



В Северной Каролине (США) черного медведя застукали за необычным времяпрепровождением - косолапый разлегся в гамаке и умиротворенно качался, передает



Кадры с отдыхающим хищником выложила на YouTube пользователь Michelle Baber.



Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram



Судя по возгласам автора видео, мишка уже не в первый раз пользуется ее гамаком.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Северной Каролине (США) черного медведя застукали за необычным времяпрепровождением - косолапый разлегся в гамаке и умиротворенно качался, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua Кадры с отдыхающим хищником выложила на YouTube пользователь Michelle Baber.Судя по возгласам автора видео, мишка уже не в первый раз пользуется ее гамаком.



