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Раздел: Курьезы  
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Сеть в восторге от медведя, расслабившегося в гамаке

Сеть в восторге от медведя, расслабившегося в гамакеОн любит комфорт.

В Северной Каролине (США) черного медведя застукали за необычным времяпрепровождением - косолапый разлегся в гамаке и умиротворенно качался, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Кадры с отдыхающим хищником выложила на YouTube пользователь Michelle Baber.

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Судя по возгласам автора видео, мишка уже не в первый раз пользуется ее гамаком.

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 Теги: медведь, гамак

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Сегодня, 13:55 » Автор: Анна Мартынова
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