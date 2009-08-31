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Раздел: Курьезы  
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Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию

Прикольные комментарии от людей, обожающих ирониюОни бывают немного резкими.

Всего один колкий комментарий может превратить банальный пост в настоящий анекдот. Особенно если за дело берутся опытные интернет-комментаторы, чья наблюдательность и фантазия создают порой опасную, но очень смешную смесь, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Призываем никогда не терять бдительность в сети и предлагаем почитать перлы 27 пользователей, которым лучше не попадаться под горячую руку.

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Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
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 Теги: комментарии, ирония

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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