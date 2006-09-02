Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами

Ох уж эта ностальгия.



В мире все меняется ежесекундно: кто-то куда-то летит, едет, что-то изобретает, пишет. Но есть и неизменные вещи: отношения с друзьями и семьей, любимые питомцы, игрушки и памятные места из детства. И эти люди, моменты и места бесценны, передает



Мы выбрали 25 самых трепетных фото, которые без слов доказывают, как важно то, что с годами не меняется.



«Он все еще любит свитер, который носил 3 года назад»







«Я и мой сын. Разница в 16 лет, тот же плед, тот же диван»







«Мама и папа отпраздновали 25-ю годовщину своей свадьбы и сделали практически такое же фото, как и в день свадьбы»







«Отец и сын на запусках шаттлов NASA в 1981-м и в 2011-м»







«Вторую часть „Суперсемейки“ выпустили только через 10 лет, и мы ждали этого»







«Слева - мой папа везет меня с братом, справа - он же везет моих сыновей»







«В детстве я сфотографировалась с этим эпатажным незнакомцем и даже не подозревала, что спустя 13 лет я встречу его снова в том же месте»







«Слева - дедушка, справа - его внук на том же месте. 69 лет разницы»







«Я и папа в 1 классе. И наши фото, когда нам было по 20»







«Моя мама держит меня (1989), я держу своего сына (2017)»







«2 года назад была официанткой на торжестве у этой пары и влезла к ним на фото. Сегодня эта же пара пришла уже в другой ресторан, где я теперь работаю, и мы, конечно же, сделали такое же фото»







«Мой папа с моим братом и мой брат со своим сыном»







«Спустя 10 лет мы с мамой сделали такое же фото на той же горе»







«После такого же сильного снегопада мы с сыном повторили фото, которое мы сделали с моим отцом 35 лет назад»







«Муж подобрал котенка на улице. Даже спустя год малыш обожает лежать на его плече»







«Кажется, это наша с папой традиция - иметь длинные волосы в 17 лет»







«Папа наконец-то решил, что я достаточно взрослая, чтобы водить машину, которую мама мне оставила. И я решила сделать это фото»







«Щенки все в маму»







«Гены моего папы повлияли сильнее маминых»







«Моя жена со своим питомцем 30 лет назад выглядит почти так же, как наша дочь со своим»







«Мы пересняли одну из самых любимых фото с моим папой»







«Мы с женой, когда нам было по 6 лет, и мы же в 26 (и бонус: наша дочь)»







«Чтобы отметить 25-летие с момента создания старого фото, в этот Хеллоуин мы надели такие же костюмы и сфотографировались»







«Мы с сестрой 20 лет назад и сейчас»







Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики



«Они все так же любят этот диван и компанию друг друга»



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В мире все меняется ежесекундно: кто-то куда-то летит, едет, что-то изобретает, пишет. Но есть и неизменные вещи: отношения с друзьями и семьей, любимые питомцы, игрушки и памятные места из детства. И эти люди, моменты и места бесценны, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы выбрали 25 самых трепетных фото, которые без слов доказывают, как важно то, что с годами не меняется.«Он все еще любит свитер, который носил 3 года назад»«Я и мой сын. Разница в 16 лет, тот же плед, тот же диван»«Мама и папа отпраздновали 25-ю годовщину своей свадьбы и сделали практически такое же фото, как и в день свадьбы»«Отец и сын на запусках шаттлов NASA в 1981-м и в 2011-м»«Вторую часть „Суперсемейки“ выпустили только через 10 лет, и мы ждали этого»«Слева - мой папа везет меня с братом, справа - он же везет моих сыновей»«В детстве я сфотографировалась с этим эпатажным незнакомцем и даже не подозревала, что спустя 13 лет я встречу его снова в том же месте»«Слева - дедушка, справа - его внук на том же месте. 69 лет разницы»«Я и папа в 1 классе. И наши фото, когда нам было по 20»«Моя мама держит меня (1989), я держу своего сына (2017)»«2 года назад была официанткой на торжестве у этой пары и влезла к ним на фото. Сегодня эта же пара пришла уже в другой ресторан, где я теперь работаю, и мы, конечно же, сделали такое же фото»«Мой папа с моим братом и мой брат со своим сыном»«Спустя 10 лет мы с мамой сделали такое же фото на той же горе»«После такого же сильного снегопада мы с сыном повторили фото, которое мы сделали с моим отцом 35 лет назад»«Муж подобрал котенка на улице. Даже спустя год малыш обожает лежать на его плече»«Кажется, это наша с папой традиция - иметь длинные волосы в 17 лет»«Папа наконец-то решил, что я достаточно взрослая, чтобы водить машину, которую мама мне оставила. И я решила сделать это фото»«Щенки все в маму»«Гены моего папы повлияли сильнее маминых»«Моя жена со своим питомцем 30 лет назад выглядит почти так же, как наша дочь со своим»«Мы пересняли одну из самых любимых фото с моим папой»«Мы с женой, когда нам было по 6 лет, и мы же в 26 (и бонус: наша дочь)»«Чтобы отметить 25-летие с момента создания старого фото, в этот Хеллоуин мы надели такие же костюмы и сфотографировались»«Мы с сестрой 20 лет назад и сейчас»«Они все так же любят этот диван и компанию друг друга»



