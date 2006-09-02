Раздел: Курьезы
Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами
Ох уж эта ностальгия.
В мире все меняется ежесекундно: кто-то куда-то летит, едет, что-то изобретает, пишет. Но есть и неизменные вещи: отношения с друзьями и семьей, любимые питомцы, игрушки и памятные места из детства. И эти люди, моменты и места бесценны, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы выбрали 25 самых трепетных фото, которые без слов доказывают, как важно то, что с годами не меняется.
«Он все еще любит свитер, который носил 3 года назад»
«Я и мой сын. Разница в 16 лет, тот же плед, тот же диван»
«Мама и папа отпраздновали 25-ю годовщину своей свадьбы и сделали практически такое же фото, как и в день свадьбы»
«Отец и сын на запусках шаттлов NASA в 1981-м и в 2011-м»
«Вторую часть „Суперсемейки“ выпустили только через 10 лет, и мы ждали этого»
«Слева - мой папа везет меня с братом, справа - он же везет моих сыновей»
«В детстве я сфотографировалась с этим эпатажным незнакомцем и даже не подозревала, что спустя 13 лет я встречу его снова в том же месте»
«Слева - дедушка, справа - его внук на том же месте. 69 лет разницы»
«Я и папа в 1 классе. И наши фото, когда нам было по 20»
«Моя мама держит меня (1989), я держу своего сына (2017)»
«2 года назад была официанткой на торжестве у этой пары и влезла к ним на фото. Сегодня эта же пара пришла уже в другой ресторан, где я теперь работаю, и мы, конечно же, сделали такое же фото»
«Мой папа с моим братом и мой брат со своим сыном»
«Спустя 10 лет мы с мамой сделали такое же фото на той же горе»
«После такого же сильного снегопада мы с сыном повторили фото, которое мы сделали с моим отцом 35 лет назад»
«Муж подобрал котенка на улице. Даже спустя год малыш обожает лежать на его плече»
«Кажется, это наша с папой традиция - иметь длинные волосы в 17 лет»
«Папа наконец-то решил, что я достаточно взрослая, чтобы водить машину, которую мама мне оставила. И я решила сделать это фото»
«Щенки все в маму»
«Гены моего папы повлияли сильнее маминых»
«Моя жена со своим питомцем 30 лет назад выглядит почти так же, как наша дочь со своим»
«Мы пересняли одну из самых любимых фото с моим папой»
«Мы с женой, когда нам было по 6 лет, и мы же в 26 (и бонус: наша дочь)»
«Чтобы отметить 25-летие с момента создания старого фото, в этот Хеллоуин мы надели такие же костюмы и сфотографировались»
«Мы с сестрой 20 лет назад и сейчас»
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
«Они все так же любят этот диван и компанию друг друга»
В мире все меняется ежесекундно: кто-то куда-то летит, едет, что-то изобретает, пишет. Но есть и неизменные вещи: отношения с друзьями и семьей, любимые питомцы, игрушки и памятные места из детства. И эти люди, моменты и места бесценны, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы выбрали 25 самых трепетных фото, которые без слов доказывают, как важно то, что с годами не меняется.
«Он все еще любит свитер, который носил 3 года назад»
«Я и мой сын. Разница в 16 лет, тот же плед, тот же диван»
«Мама и папа отпраздновали 25-ю годовщину своей свадьбы и сделали практически такое же фото, как и в день свадьбы»
«Отец и сын на запусках шаттлов NASA в 1981-м и в 2011-м»
«Вторую часть „Суперсемейки“ выпустили только через 10 лет, и мы ждали этого»
«Слева - мой папа везет меня с братом, справа - он же везет моих сыновей»
«В детстве я сфотографировалась с этим эпатажным незнакомцем и даже не подозревала, что спустя 13 лет я встречу его снова в том же месте»
«Слева - дедушка, справа - его внук на том же месте. 69 лет разницы»
«Я и папа в 1 классе. И наши фото, когда нам было по 20»
«Моя мама держит меня (1989), я держу своего сына (2017)»
«2 года назад была официанткой на торжестве у этой пары и влезла к ним на фото. Сегодня эта же пара пришла уже в другой ресторан, где я теперь работаю, и мы, конечно же, сделали такое же фото»
«Мой папа с моим братом и мой брат со своим сыном»
«Спустя 10 лет мы с мамой сделали такое же фото на той же горе»
«После такого же сильного снегопада мы с сыном повторили фото, которое мы сделали с моим отцом 35 лет назад»
«Муж подобрал котенка на улице. Даже спустя год малыш обожает лежать на его плече»
«Кажется, это наша с папой традиция - иметь длинные волосы в 17 лет»
«Папа наконец-то решил, что я достаточно взрослая, чтобы водить машину, которую мама мне оставила. И я решила сделать это фото»
«Щенки все в маму»
«Гены моего папы повлияли сильнее маминых»
«Моя жена со своим питомцем 30 лет назад выглядит почти так же, как наша дочь со своим»
«Мы пересняли одну из самых любимых фото с моим папой»
«Мы с женой, когда нам было по 6 лет, и мы же в 26 (и бонус: наша дочь)»
«Чтобы отметить 25-летие с момента создания старого фото, в этот Хеллоуин мы надели такие же костюмы и сфотографировались»
«Мы с сестрой 20 лет назад и сейчас»
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
«Они все так же любят этот диван и компанию друг друга»
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