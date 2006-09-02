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Раздел: Курьезы  
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Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещамиОх уж эта ностальгия.

В мире все меняется ежесекундно: кто-то куда-то летит, едет, что-то изобретает, пишет. Но есть и неизменные вещи: отношения с друзьями и семьей, любимые питомцы, игрушки и памятные места из детства. И эти люди, моменты и места бесценны, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы выбрали 25 самых трепетных фото, которые без слов доказывают, как важно то, что с годами не меняется.

«Он все еще любит свитер, который носил 3 года назад»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Я и мой сын. Разница в 16 лет, тот же плед, тот же диван»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Мама и папа отпраздновали 25-ю годовщину своей свадьбы и сделали практически такое же фото, как и в день свадьбы»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Отец и сын на запусках шаттлов NASA в 1981-м и в 2011-м»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Вторую часть „Суперсемейки“ выпустили только через 10 лет, и мы ждали этого»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Слева - мой папа везет меня с братом, справа - он же везет моих сыновей»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«В детстве я сфотографировалась с этим эпатажным незнакомцем и даже не подозревала, что спустя 13 лет я встречу его снова в том же месте»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Слева - дедушка, справа - его внук на том же месте. 69 лет разницы»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Я и папа в 1 классе. И наши фото, когда нам было по 20»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Моя мама держит меня (1989), я держу своего сына (2017)»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«2 года назад была официанткой на торжестве у этой пары и влезла к ним на фото. Сегодня эта же пара пришла уже в другой ресторан, где я теперь работаю, и мы, конечно же, сделали такое же фото»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Мой папа с моим братом и мой брат со своим сыном»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Спустя 10 лет мы с мамой сделали такое же фото на той же горе»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«После такого же сильного снегопада мы с сыном повторили фото, которое мы сделали с моим отцом 35 лет назад»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Муж подобрал котенка на улице. Даже спустя год малыш обожает лежать на его плече»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Кажется, это наша с папой традиция - иметь длинные волосы в 17 лет»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Папа наконец-то решил, что я достаточно взрослая, чтобы водить машину, которую мама мне оставила. И я решила сделать это фото»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Щенки все в маму»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Гены моего папы повлияли сильнее маминых»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Моя жена со своим питомцем 30 лет назад выглядит почти так же, как наша дочь со своим»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Мы пересняли одну из самых любимых фото с моим папой»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Мы с женой, когда нам было по 6 лет, и мы же в 26 (и бонус: наша дочь)»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Чтобы отметить 25-летие с момента создания старого фото, в этот Хеллоуин мы надели такие же костюмы и сфотографировались»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


«Мы с сестрой 20 лет назад и сейчас»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами


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«Они все так же любят этот диван и компанию друг друга»

Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами
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 Теги: время, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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