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Раздел: Курьезы  
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Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах

Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетахВот это акции!

Какими только акциями не пытаются привлечь магазины наше внимание. И стоимость товаров уменьшают, и подарки добавляют. Но если присмотреться внимательнее, то становится ясно, что нас просто хотят обмануть. По крайней мере на снимках из сегодняшнего обзора точно происходит что-то неладное, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
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 Теги: акции, супермаркет

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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