Раздел: Курьезы
Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
Вот это акции!
Какими только акциями не пытаются привлечь магазины наше внимание. И стоимость товаров уменьшают, и подарки добавляют. Но если присмотреться внимательнее, то становится ясно, что нас просто хотят обмануть. По крайней мере на снимках из сегодняшнего обзора точно происходит что-то неладное, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Сеть в восторге от медведя, расслабившегося в гамаке
Какими только акциями не пытаются привлечь магазины наше внимание. И стоимость товаров уменьшают, и подарки добавляют. Но если присмотреться внимательнее, то становится ясно, что нас просто хотят обмануть. По крайней мере на снимках из сегодняшнего обзора точно происходит что-то неладное, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Сеть в восторге от медведя, расслабившегося в гамаке
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