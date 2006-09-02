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Раздел: Курьезы  
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Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете

Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в ИнтернетеОжидания и реальность.

Поменять гардероб, и, в придачу, обновить состав шкатулки за каких-то 200 гривен. Это ли не мечта каждой девушки? Всем известные и очень популярные сайты дешевой одежды и аксессуаров из Китая предлагают ассортимент на любой вкус за сущие копейки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
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 Теги: вещи, Интернет

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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