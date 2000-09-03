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Раздел: Курьезы  
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Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться

Строительные ляпы, над которыми можно только посмеятьсяЧто-то пошло не так.

Умельцы бывают разными, и наша подборка доказывает это. Иногда люди делают свою работу для галочки, не задумываясь о последствиях. Но знали ли они, что их "труды" будут запечатлены и высмеяны? А если бы знали, то работали бы лучше? Ладно, что это мы о плохом! Главное же, что получилось забавно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
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 Теги: ляпы, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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