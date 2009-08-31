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Раздел: Курьезы  
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РосСМИ знатно оконфузились с сюжетом о смерти Захарченко

РосСМИ знатно оконфузились с сюжетом о смерти Захарченко О названии кафе они решили умолчать.

Российские пропагандисты скрыли от зрителей название ресторана, в котором был ликвидирован главарь боевиков так называемой ДНР Александр Захарченко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом сообщил с долей нескрываемого сарказма в Facebook российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

"А вы знаете, что по версии российского зомбоящика, Захарченко погиб в безымянном ресторане? Ну вот просто - ресторан в центре Донецка. И все. Без названия. Ни один центральный зомбоканал не смог выдавить из себя названия ресторана. Ни один. *лин какой же *херенный троллинг вышел в итоге. Боже, как же я ржу", - написал он.

РосСМИ знатно оконфузились с сюжетом о смерти Захарченко


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В сети встретили этот факт с не меньшим юмором.

РосСМИ знатно оконфузились с сюжетом о смерти Захарченко
РосСМИ знатно оконфузились с сюжетом о смерти Захарченко
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 Теги: россми, Захарченко

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Сегодня, 15:18 » Автор: Анна Мартынова
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