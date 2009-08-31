Раздел: Курьезы
РосСМИ знатно оконфузились с сюжетом о смерти Захарченко
О названии кафе они решили умолчать.
Российские пропагандисты скрыли от зрителей название ресторана, в котором был ликвидирован главарь боевиков так называемой ДНР Александр Захарченко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщил с долей нескрываемого сарказма в Facebook российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.
"А вы знаете, что по версии российского зомбоящика, Захарченко погиб в безымянном ресторане? Ну вот просто - ресторан в центре Донецка. И все. Без названия. Ни один центральный зомбоканал не смог выдавить из себя названия ресторана. Ни один. *лин какой же *херенный троллинг вышел в итоге. Боже, как же я ржу", - написал он.
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В сети встретили этот факт с не меньшим юмором.
Российские пропагандисты скрыли от зрителей название ресторана, в котором был ликвидирован главарь боевиков так называемой ДНР Александр Захарченко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщил с долей нескрываемого сарказма в Facebook российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.
"А вы знаете, что по версии российского зомбоящика, Захарченко погиб в безымянном ресторане? Ну вот просто - ресторан в центре Донецка. И все. Без названия. Ни один центральный зомбоканал не смог выдавить из себя названия ресторана. Ни один. *лин какой же *херенный троллинг вышел в итоге. Боже, как же я ржу", - написал он.
Читайте также: Сеть в восторге от медведя, расслабившегося в гамаке
В сети встретили этот факт с не меньшим юмором.
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