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Раздел: Курьезы  
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В зоопарке Киева показали, как бегемотиха занимается «фитнесом»

В зоопарке Киева показали, как бегемотиха занимается «фитнесом»Видео с Лили набирает популярность.

В столичном зоопарке живут особенные животные. Их уникальность проявляется не только в том, что они относятся к редким видам, но и в особенностях характера и увлечениях, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Каждое животное, как и человек, имеет свои интересы. К примеру, девочка-бегемот Лили очень любит спорт. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на страницу Киевского зоопарка в Facebook.

Работники зоопарка решили поделиться секретом красивой фигуры бегемотихи. Оказывается, чтобы быть в форме, она ежедневно занимается аквааэробикой, плаваньем и фитнесом - Лили не выпускает из виду свой любимый надувной мяч, гуляет и плавает вместе с ним. Не это ли спортивный образ жизни?

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Лили появилась в Киевском зоопарке в конце лета 2016 года. Она попала в столицу малышкой - в возрасте шести месяцев. А имя ей выбирали больше 11 тысяч людей через онлайн-голосование. Красотку хотели назвать Фионой, Памелой, Глорией или Бигги. Но остановились на нежном и мелодичном имени Лили.

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 Теги: Киев, зоопарк

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Сегодня, 17:14 » Автор: Анна Мартынова
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