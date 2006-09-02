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Раздел: Курьезы  
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Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского

Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского Это уже классика.

Уже который год подряд 3 сентября в сети встречают песней Шуфутинского. К этому событию мы собрали самые смешные тематические картинки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

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Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского

Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
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 Теги: мемы, Шуфутинский

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Сегодня, 13:39 » Автор: Анна Мартынова
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