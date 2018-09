Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»

Большой экзотический попугай, который играет с пластиковой красной стаканом, покорил пользователей сети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на expres.ua Птица таскает ее в когтях, пытается "одеть" на голову. Ролик опубликовали в сообществе We Do not Deserve Animals."Я думаю, мой попугай сломался ...", - подписали ролик в соцсети.