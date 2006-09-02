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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»

Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»Выглядит очень забавно.

Большой экзотический попугай, который играет с пластиковой красной стаканом, покорил пользователей сети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на expres.ua.

Птица таскает ее в когтях, пытается "одеть" на голову. Ролик опубликовали в сообществе We Do not Deserve Animals.

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"Я думаю, мой попугай сломался ...", - подписали ролик в соцсети.

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 Теги: попугай, прикол

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Сегодня, 14:57 » Автор: Анна Мартынова
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