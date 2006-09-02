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Раздел: Курьезы  
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Британских пенсионеров будут развлекать куры

Британских пенсионеров будут развлекать курыОни помогают пожилым людям преодолеть одиночество.

В домах престарелых в британском городе Рочдейл, графство Манчестер, поселяться живые куры. Они помогают пенсионерам развеять скуку, считают активисты, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Идею выдвинула благотворительная организация Crossroads Together, которая обеспечивает уход за пожилыми людьми. В рамках проекта планируется предоставить каждому дому престарелых 5 птиц.

Пенсионеры будут ухаживать за курами, кормить и проверять состояние здоровья. Когда птицы начнут нестись, яйца будут собирать и употреблять в пищу. Будут помогать студенты и преподаватели ветеринарного отделения местного колледжа.

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"Мы постоянно слышим, что пожилые люди могут не видеть никого неделами. Наша организация всегда рада поддержать инициативы, которые помогают преодолеть социальную изоляцию. Этот проект привлечет внимание общества к пожилым людям и их проблемам", - говорят в Crossroads Together.

Британских пенсионеров будут развлекать куры
Британских пенсионеров будут развлекать куры
Британских пенсионеров будут развлекать куры
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 Теги: пенсионеры, куры

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Сегодня, 18:11 » Автор: Анна Мартынова
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