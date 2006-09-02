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Раздел: Курьезы  
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Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет

Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет Люди, чьи ожидания от онлайн-шопинга не оправдались.

Интернет-шопинг - это своеобразная лотерея. Делая заказ, мечтаешь о товаре, как на картинке, а в итоге присылают что-то непонятное. Многие люди не согласятся с подобным мнением, ведь они получали все, как и хотели. Но вот героям нашего сегодняшнего обзора не повезло, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
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 Теги: разочарование, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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